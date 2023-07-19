特斯拉柏林廠規模擬翻倍 挑戰德汽車工業

美國電動車先驅特斯拉（Tesla）位於柏林近郊的生產基地，規模擬翻倍成為德國最大車廠，挑戰德國汽車工業的地位。

特斯拉表示，位於柏林郊區格林海德（Grünheide）的車廠規模將擴大一倍，年產量從原定的50萬輛增加到100萬輛，員工人數也將從1萬1000人增加到2萬2500人，從規模來看將是全德國最大的車廠。

這座位於柏林近郊的車廠是特斯拉在歐洲唯一的生產基地，去年3月開始量產，目前每週生產5000輛Model Y。

Model Y在歐洲銷售成績亮眼，今年上半年首度擠下燃油車，躍居最暢銷車款。

根據地方政府的公告，明年上半年特斯拉就可完成第一階段擴廠，特斯拉的生產效率和擴張速度，對汽車工業重鎮德國構成強大壓力。

德國知名汽車工業專家杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）指出，格林海德廠產能擴大到100萬輛只是ㄧ小步，2030年前，特斯拉得在歐洲生產500萬輛，才能達到全球年產2000萬輛的目標。

創辦智庫汽車研究中心（CAR Center Automotive Research）的杜登霍夫爾說，從德州廠的規模可看到特斯拉的宏大野心，及相較於福斯（Volkswagen）等傳統車廠的成本優勢。他研判除了反應很快的中國汽車製造商外，其他車廠將面臨嚴峻考驗。

柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）也評論說，相較於傳統車廠，特斯拉無需負擔燃油引擎轉型的成本，在軟體有優勢，又擁有自己的晶片團隊，因此對德國汽車工業造成威脅。

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