元大證金處分3千張廣達股票 1.58億落袋

元大金控19日發布重訊公告旗下元大證金全數處分持有3,000張廣達，處分利益達1.58億元，在此波AI飆漲風潮下獲利頗豐。

根據重訊內容顯示，元大證金自5月26日至7月19日陸續處分廣達股票，累計共賣出3,000張，每股交易金額區間為114～209元，交易總金額為約3.94億元，處分利益達1.58億元。

廣達近期受到AI題材加持，自5月26日至7月19日期間波段漲幅達71.43％，名列上市櫃前段班，區間最低為114元、盤中最高價為210元，市場人士解讀，隨著AI概念股陸續出現過熱跡象，引發獲利調節壓力，以元大證金此次全數出清廣達交易金額來看，也屬出清在不錯位置。

（工商 陳昱光）

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰17日抵台後，再度炒熱人工智慧（AI）議題，元大金控搭上AI熱潮，旗下子公司元大證金今天公告處分廣達股票3,000張，獲利達新台幣1.58億元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘇姿丰相繼來台，掀起一陣旋風，AI概念股隨之飆漲。產業專家認為，黃仁勳和蘇姿丰輪番來台，顯示台灣半導體供應鏈及伺服器代工廠在AI產業鏈占有舉足輕重地位。

近期AI概念股漲勢洶洶，逢高一度湧現賣壓，元大金控今天代子公司元大證金公告，從5月26日至今日，賣出3,000張廣達股票，交易價格落在114至209元，交易總金額3.94億元，處分利益則達1.58億元。

隨著AI概念股股價劇烈震盪，元大證金此舉也有「落袋為安」的味道，引起市場關注。

（中央社）

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