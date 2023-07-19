歐洲電動車6月銷售旺 市占率首超柴油車

遊說團體今天表示，歐洲電動車的新車銷量市占率在6月首次超過柴油車，但整體銷售狀況仍遠低於疫情前的水準。

法新社報導，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據指出，電動車6月的市占率上升至15.1%，在歐盟地區售出超過15萬8,000輛，柴油車市占率為13.4%。

汽油車仍然是市占率最大的新車類型，占36.3%；油電混合動力車位居第2，市占率為24.3%。

汽車製造商和消費者都盼避免使用污染性化石燃料的車輛，以減少溫室氣體排放，對抗氣候變遷。

凶猛熱浪7月席捲歐洲大部分地區，加劇了人們對全球暖化影響地球的擔憂。

歐洲汽車製造商協會表示，2023上半年歐盟新車註冊量增長17.9%，達到540萬輛。

但協會也指出，此時期的累計銷量比2019年同期下降21%。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行擾亂了汽車業和全球經濟前，2019年是最後未受影響的一年。

防疫封城以及對日常生活的限制，削弱了經濟活動；經濟恢復開放後，汽車業又面臨供應鏈中斷和通貨膨脹的挑戰。

歐洲汽車製造商協會表示，由於汽車零件短缺，去年的比較基數較低，歐盟汽車市場今年6月銷量增長17.8%。

然而，協會補充：「6月的增長，表示歐洲汽車業正從疫情造成的供應中斷情況復甦。」

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