蘇姿丰:沒這台廠協助 無法推出AI應用晶片

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天表示，人工智慧（AI）還在早期發展階段，未來5到10年將有快速發展的光景，超微對這樣的機會非常興奮。她並強調，台積電是超微重要夥伴，如果沒有台積電協助，就無法推出AI應用的MI300晶片，也樂見夥伴海外投資。

超微下午舉行超微創新日（AMD Innovation Day）活動，蘇姿丰會後接受媒體訪問說，睽違4年來台，主要是與台灣1000名員工見面，同時與生態系夥伴和客戶會面，討論有關未來的議題，讓夥伴和客戶了解超微未來的發展策略。

蘇姿丰表示，台灣對於所有半導體廠都是非常重要，超微與台灣供應商有長期合作關係，台積電是製造供應合作夥伴，感謝合作夥伴的支持。她說，台灣也有非常好的客戶，超微的成功是與供應商及客戶一起攜手合作。

蘇姿丰指出，超微10年來進步非常多，包括市占率、營收成長，以及公司規模擴大，都有好成績，目前超微全球已有2.5萬名員工。她表示，超微2019年營收不到70億美元，去年成長到超過230億美元，這是非常大幅度的成長。

至於是否委由韓國三星(Samsung)代工生產，蘇姿丰說，不會談論產品具體細節，不過超微仰賴台灣供應商最佳技術生產產品，尤其是其AI加速器Instinct MI300系列的結構複雜度高，如果沒有台積電的協助，就無法推出，未來會持續與台灣廠商合作。

她強調，超微是國際級企業，會有多元供應鏈，台積電是超微重要夥伴，目前台積電在美國亞利桑那州設廠，樂見其國外投資。

針對AI市場，蘇姿丰表示，AI還在早期發展階段，未來5至10年將有快速發展的光景，值得期待，超微對這樣的機會非常興奮；預估未來3至5年AI市場將會有1500億美元的商機。

蘇姿丰認為AI不會只是一種解決方案，將包括繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）等產品。至於軟體生態系統方面，超微則持開放式，將做很多投資。

因深知AI的重要性與市場快速成長，蘇姿丰表示，超微將會把AI列為投資的首要領域，並將把AI引擎帶到個人電腦等邊緣裝置。

至於美國禁令，蘇姿丰說，超微是國際企業且持續在半導體產業發展，需進入所有市場，但美國因國安問題使得情況複雜，超微為美國企業會遵守美國相關法令。

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