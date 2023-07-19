反駁外資股東指控 可成:無違背公司治理

「新新聞」引述金屬機殼廠可成外資股東說法，質疑可成違反公司法對小股東提案權的保障，恐讓台灣國際評比失分；可成今天發聲明反駁外資股東指控，澄清並無違背公司治理情事。

可成表示，新新聞今天網路專題報導，以聳動標題指「公司法形同具文，國際評比陷失分泥沼」，並援引可成外資股東TIH Investment Limited執行長王亞倫等不實言論。

可成指出，特定外資股東假行動主義之名，利用台灣媒體言論自由，一再發布不實言論，抹黑可成管理團隊，甚至進行人身攻擊，實非專業投資機構應有作為。

針對新新聞報導稱「公司法172條之1形同具文，國際評比陷失分泥沼」，可成重申，外資股東提案涉及公司股息紅利分派的決議程序，以及公積發放要件；二者處理對象及條件不同，構成要件事實不同，授權原因亦不相同，無必然關連性。依公司法第172條之1第1項但書規定，提案超過1項者，均不列入股東常會議案討論。

隨著市場開放，可成表示，各類投資機構良莠不齊，素行及身分背景具爭議性的少數股東，利用媒體發布不實言論，意圖干擾公司經營，影響多數股東權益。

另外，可成呼籲主管機關加強對外國投資機構背景查核及行為督導，也懇請媒體恪守新聞倫理，客觀正確評論，發揮公信力。

延伸閱讀

可成已跌無可跌 洪水樹:配息10元合情合理

外資股東再批 可成不忍了：惡意抹黑

提案遭排除 可成外資股東籲金管會查