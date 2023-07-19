土洋對作 外資買超這檔1.89萬張最多

台股今天下跌111.47點，收在17116.44點，三大法人土洋對作，外資及陸資買超新台幣5.87億元，以AMD概念股英業達買超1.89萬張最多；投信連續5個交易日賣超，自營商連3賣。

台股今天開高走低，盤中權值股拉回，電子、金融及傳產股走弱，生技族群吸納資金，指數翻黑失守17200點大關，終場下跌111.47點，收17116.44點，成交金額降至新台幣4271.76億元。

外資今天小幅買超5.87億元，受到處理器大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰訪台激勵，買超代工廠英業達1.89萬張最多；半導體封測廠京元電子也搭上人工智慧（AI）順風車，獲外資買超6781張，排名第9。

其他進入外資買超前10名的個股包括開發金、長榮航、彰銀、國泰永續高股息、啟碁、緯創、寶成、元大台灣50。

外資賣超族群以半導體及金融股為主，前10名個股依序為聯電、仁寶、中信金、永豐金、亞泥、中鋼、元大台灣50反1、群創、兆豐金、富邦金。

投信今天賣超21.11億元，減碼金融股與個人電腦（PC）供應鏈，賣超前10名個股包括開發金、緯創、宏碁、寶成、南亞、華新、聯強、遠傳、慧洋-KY、和碩。

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