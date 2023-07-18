亞洲生技大會7/26登場 規模創歷屆之最

2023亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）將於26日登場，共計19個國家、800家廠商參展，使用2000個攤位，不僅突破COVID-19疫情前規模創歷屆之最，也躋身全球前3大生技展覽。

亞洲生技大會將於26日至30日在台北南港展覽館2館和1館登場，今天下午舉行展前記者會。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，此次展會分為19個展區，共計19個國家、800家廠商參展，使用2000個攤位，規模創歷屆之最，不僅規模龐大，國際業者參與程度也相當踴躍。

李鍾熙指出，此次亞洲生技大會主題為「擁抱亞洲生技動能（Embracing Asian Dynamics）」，聚焦國際投資趨勢、創新技術療法、市場供應鏈等3大議題，配合委託開發暨製造服務（CDMO）話題，今年展覽設立委託研究機構（CRO）專區，展示臨床實驗與研發能量。

李鍾熙進一步指出，27日至28日共有50場公司展望說明會及42場參展商創新技術發表會，主題涵蓋新藥和創新療法、精準醫學臨床應用等主題。

台灣生物產業發展協會表示，今年亞洲生技大會躋身全球前3大生技展覽，預計吸引超過30國世界各地生技業者、藥廠、醫界、學界、投資人、健康產業、生技應用公司、金融專家等與會。

主辦單位表示，商機媒合會到11日累計已有1773場邀請，會議場次較去年同期增加300%，其中93%比重採取現場進行，媒合與會公司和人數持續增加，預估可達到2000場。