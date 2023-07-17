北京不再粉飾 官方數據披露中國房價下挫

美國之音（VOA）15日報導，北京當局公布中國房價6月份下挫，此前約5個月始終聲稱狀態平穩，這是官方今年首次公布，承認房價不振的數據，顯示支撐中國經濟的房市面臨嚴峻挑戰。

報導說，中國國家統計局15日公布，6月70個大中城市新房價格比5月降0.06%，至於6月中古屋的價格也降了0.44%。

中國是全球第2大經濟體，房地產業占經濟規模的比例超過25%，堪稱是帶動成長的支柱，但近年來因中共領導人習近平力主「房住不炒」，有關單位加強監管縮緊銀根，導致整個行業陷入前所未有的金融危機。

雖然中央和地方及監管部門隨後相繼發布一系列政策維穩房市，卻因失業、收入降和信心缺等多重壓力，消費者和遍體鱗傷的建商對激勵措施反應冷，中國的房價頻傳斷崖式崩跌。

中國國家統計局報告說，6月70個大中城市，新房和中古屋售價漲的城市分別為31個和7個，比5月分別減少15個和8個。

另據美國「華爾街日報」（WSJ）11日報導，中國當局救房市並非採取提振家庭收入和消費的措施，卻是繼續使建商更易於取得貸款或滾轉舊貸款，如此仍難以提振疲弱的經濟。

報導說，降息以激勵借貸的舉措凸顯，鑑於中國解除嚴格疫情防控措施引發的一波熱情已經退去，中國政府官員對經濟前景日益感到不安。

甚至許多經濟學家開始懷疑，降息措施是否足以扭轉信心減弱的局面，以遏阻中國經濟趨緩的頹勢。

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