美股趨堅 法人：外資回籠台股有撐

美股漲跌互見，台股14日價量齊揚上漲222.31點、收在17283.71點，新台幣匯率上週累計強升4.37角。法人指出，美國通膨降溫、美元近期走軟、外資回籠，台股盤勢堅挺，仍須提防漲多拉回壓力。

美股14日漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲113.89點，或0.33%，收在34509.03點，標準普爾500指數下跌4.62點，或0.10%，收在4505.42點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌24.87點，或0.18%，收在14113.70點，費城半導體指數下跌46.720點，或1.23%，收在3750.414點。

台股加權指數14日上漲222.31點，收在17283.71點，成交值新台幣4228.19億元。三大法人自營商買超27.34億元，投信賣超13.6億元，外資及陸資買超124.07億元，合計買超137.81億元。

在台指期淨部位，三大法人14日淨空單減少563口至1787口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加637口至1085口。

美國通膨降溫，美元大跳水，非美貨幣展開反攻，新台幣兌美元14日延續升值氣焰，突破31元整數大關，收盤收在30.893元，放量強升1.93角，改寫近1個月新高，上週累計強升4.37角。

本土期貨法人分析，美國聯邦準備理事會部分官員釋出升息接近尾聲的訊息，美元近期走軟，外資回籠帶動新台幣匯率升值，預期盤勢堅挺，但仍須提防漲多拉回壓力。

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