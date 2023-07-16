IKEA將關閉中國首家城市店 稱試點結束

宜家（IKEA）日前宣布，年底將結束上海城市店的經營，指該店完成了階段性試點任務。這是宜家在中國首家位於城市中心的店面。就在去年，宜家在中國也關閉了兩家店面。

宜家中國13日發布公告稱，經過對宜家在上海市場總體布局以及靜安城市店的長期可行性的全面評估後，宜家決定結束靜安城市店的試點，並計劃於今年年底停止運營。

這間店鄰近靜安寺，位於熱鬧的南京西路商圈，也是宜家將「城市店」概念引進中國市場後，開的第一家門市，經營面積只有傳統郊區倉儲式店面的1/10。

2022年，宜家中國已關閉了2家實體店面。當年4月，宜家宣布關閉開業不到3年的貴州貴陽商場，而這也是宜家進入中國24年以來首次閉店。同年7月，營業不到兩年的宜家上海楊浦商場也宣布關店。

陸媒時代週報指出，中國國內線上電商發展迅猛，線上家居消費熱潮空前激增，由宜家掀起大賣場模式逐漸落伍。

儘管宜家也進行線上布局，不過，艾媒咨詢報告顯示，在2015財年銷售額增速達到27.9%的頂峰後，2017財年至2019財年，宜家中國的零售額增速分別為14%、9.6%與8.01%，呈逐年下滑趨勢。

綜合澎湃新聞等媒體報導，上海城市店2020年7月開業時，曾有排隊2小時才能入場的紀錄。不過，許多網友認為，自己去那裡只是逛逛，很少購物，最多是到餐廳用餐，以市中心的高昂租金來看，「關店是遲早的事」。未來靜安城市店關閉後，宜家在上海仍有3家標準店。