回應北韓威脅 美韓日舉行聯合防禦演習

美國、南韓和日本今天舉行聯合海軍飛彈防禦演習。鑒於北韓幾天前剛試射洲際彈道飛彈，南韓海軍今天表示，美日韓的聯合演習這是為了因應北韓不斷變化的核子與飛彈威脅。

根據路透社報導，北韓12日自其東岸試射最新的火星18型（Hwasong-18）洲際彈道飛彈（ICBM），表示這是對敵人「強烈且實際的警告」。平壤當局並形容火星18型是北韓核子打擊力量的核心。

南韓海軍表示，今天舉行的三方演習在南韓與日本之間的國際水域進行，聚集了3個國家配有神盾雷達系統的驅逐艦。

美國及其亞洲盟友一直努力改進北韓飛彈訊息的共享系統。南韓和日本各自與美國雷達系統連接，但彼此之間沒有連結。

南韓軍方表示，透過設定一個虛擬目標的情境之下，這次演習意在讓盟國更熟練地回應北韓彈道飛彈試射行動。

南韓海軍軍官表示：「我們將藉由我軍強大的反應系統和三方合作，有效對付北韓的核子和飛彈威脅。」

北韓日前試射洲際彈道飛彈遭到美國、南韓和日本譴責，但平壤當局反駁說，他們是在行使自衛權。

而這次試射行動之前，平壤當局曾指控美國間諜機飛越其專屬經濟區，同時譴責美國核子動力巡弋飛彈潛艦最近訪問南韓，誓言將採取措施予以回應。