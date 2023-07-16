中俄將在日本海演習 專家:具針對和實戰性

中國與俄羅斯近日將在日本海中部舉行軍事演習，中國軍事專家稱日本海是中俄兩國重要戰略通道，這次演習，劍指一些想要在該海域興風作浪的勢力，有極強的針對性和實戰性。

中國國防部15日宣布，俄羅斯軍隊近日將派出海空力量參加中國人民解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部．聯合-2023」演習。這是俄羅斯軍隊第二次參加中國軍隊主導的年度戰略演習，也是俄方首次同時派遣海空兩支力量參演。

演習主題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略合作水平，增強共同維護地區和平穩定。

今年由北部戰區組織的演習，為何選擇在日本海中部進行？中國官媒環球網15日說明，首先是因為這裡是公海海域，各國依據國際法可以在公海海域展開軍事演訓行動。

中國軍事專家宋忠平受訪進一步指出，日本海是中俄兩國重要的戰略通道，位於日本海的宮古海峽、對馬海峽、津輕海峽三個海峽都事關中俄的國家戰略安全，尤其是一些居心叵測的勢力想要在該海域興風作浪的話，對中俄會造成重大安全威脅。

宋忠平認為，這次演習主題為「維護海上戰略通道安全」，顧名思義，演習選擇在日本海舉行能更好展示演練課題，也有極強的針對性和實戰性。

宋忠平表示，這次演習可以進一步提高中俄兩國實際維護海上戰略通道的能力，確保在未來局勢不穩定的狀態下，甚至爆發衝突的狀態下維護兩國的國家安全。

軍事科學院研究員、俄羅斯軍事問題專家李抒音則表示，中俄聯演已經成為中俄兩國為地區穩定提供的一種公共安全產品，展現了兩國兩軍不斷深化的政治軍事互信，以及兩國兩軍打擊國際恐怖主義勢力、維護地區安全穩定的決心和意志。