研華:陸市場7月接單好轉 拚全年營運成長

工業電腦廠研華今天舉辦棒球日活動，由財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙開球；他接受中央社記者採訪表示，第3季可能是全年低點，不過中國市場7月接單好轉，已出現落底反彈跡象，今年全年研華整體營運將力拚成長。

陳清熙指出，對下半年看法較保守，目前接單/出貨比值（B/B Ratio）不到1，第3季營收會比較艱困一點，可能低於今年第2季與去年同期，來到2023全年低點。

他表示，研華在歐美及日本市場表現不錯，比較大的問題還是在中國、台灣和韓國市場。現在看第4季景氣還看不準，需觀察中國市場能否復甦；中國7月接單已經比6月好很多，有機會落底反彈、逐步回升。

就2023全年整體營運而言，陳清熙說，內部目標還是力拚成長，如果第3季整體接單好轉，第4季表現就有望再提升，中國市場復甦力道和速度將是關鍵。

研華6月合併營收約新台幣56.73億元，月減2.64%，年減11.83%；累計今年上半年合併營收達344.24億元，年增4.49%，創歷年同期新高。

6月營收以區域別來看，歐洲及日本市場表現最突出，單月營收分別年增18%及22%；北美、中國、台灣及新興市場較去年同期年減雙位數百分比。

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