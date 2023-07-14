瓦城董座再申讓1,500張股票 原因為這樁

連鎖餐飲集團瓦城（2729）董事長徐承義14日申報，將在7月17日至8月16日以鉅額逐筆交易方式轉讓1,500張瓦城股票，對此瓦城公司表示此係為使公司長遠發展及持股穩固，擬轉讓持股予哲泰控股公司，落實永續經營及持股集中管理的初衷。

瓦城董事長徐承義在5月底亦曾申報，於6月1至6月30日期間，以鉅額逐筆交易方式轉讓1千張瓦城持股。理由與此次相同。

徐承義目前在瓦城持股4,097張，預定轉讓後持股約2,597張。而6月與此次兩次申讓共計2,500張瓦城股票。

哲泰股份有限公司是瓦城的最大股東，持股占比上升至29.17％，代表人也是徐承義，第二大股東則為徐承義個人，持股下降至16.28％。

（工商 姚舜）

瓦城董事長徐承義今天再申報，將以鉅額逐筆交易方式轉讓1,500張瓦城股票，瓦城對此重申，為使公司長遠發展及持股穩固，擬轉讓持股予哲泰控股公司，落實永續經營及持股集中管理的初衷。

根據公開資訊觀測站資料顯示，瓦城董事長徐承義先前申報以鉅額逐筆交易方式，於6月1日至6月30日間將持有的1,000張瓦城股份轉讓，根據現有持股推測，申報作業已全數完成。

徐承義今天再申報，將以鉅額逐筆交易方式，在7月17日至8月16日轉讓1,500張瓦城股票，目前持股4,097張，預定轉讓後持股約2,597張；兩次申讓預計達2,500張瓦城股票。

瓦城重申回應，瓦城股東為使公司長遠發展及持股穩固，故擬轉讓持股，透過控股公司哲泰股份有限公司，落實永續經營及持股集中管理的初衷，為集團長遠發展奠定良好基石。

根據今年年報，哲泰股份有限公司就是瓦城的最大股東，持股占比上升至29.17％，代表人也是徐承義，第二大股東則為徐承義個人，持股下降至16.28％。

（中央社）

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