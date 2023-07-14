引台人建廠美勞工憂減薪 台積電回應了

台積電投資400億美元在美國亞利桑那州鳳凰城北部興建工廠，目前正展開第一階段興建工程。當地媒體報導，一些美國員工擔心將面臨減薪，因台積電從台灣引進工人至美國支援。

美國獨立電視台Arizona’s Family報導，美國兩黨領導人都在推動將更多高科技產業工作機會帶回美國，但因為趕著完工，一些協助建廠的藍領工人聲稱，他們面臨減薪的壓力。

今年初，全球晶圓製造龍頭台積電宣布將從台灣引進勞工，加快建廠速度。但台積電並未確切說明會帶多少勞工到美國，以完成這項他們期盼能在明年初完工的計畫。

當時，台積電表示新增的勞工不會「影響」之前已參與蓋廠的上千名勞工。但最近有數個消息來源告訴Arizona’s Family，他們擔心從台灣來的勞工是要取代他們，或成為減薪的理由。

Arizona’s Family於12日請台積電與建廠承包商對此事做出評論，今天獲得台積電的回應。

台積電在聲明中指出：「台積電正在亞利桑那州興建採用最先進半導體製程技術的晶圓廠，不只為我們的客戶建立美國產能，也對美國有利，能重建晶片製造領域的實力。」

台積電表示：「基於現在我們正處於在精密設施中，處理最先進和專用設備的關鍵階段，我們需要針對台積電於亞利桑那州特定建廠活動有專業知識的人才，暫時將有豐富經驗的精選專業人才帶到亞利桑那州，且他們都是E2簽證持有人，可以協助這項工作和建設的快速發展。」

「截至目前為止，來到亞利桑那州的勞工數量尚未確定，但他們只會在亞利桑那州進行這項特定計畫，停留時間有限，不會影響目前每天在現場的1萬2,000名勞工，也不會影響我們在美國的人力招募。」

台積電說：「我們期待能加速工廠的建設，最終刺激經濟效益，創造數以千計的高薪就業機會，並推動亞利桑那州和全美各地的創新。」

Arizona’s Family詢問亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）此事時，他回答自己更關心工廠完工且運作後未來的高薪工作。

凱利解釋說：「我已經和台積電美國執行長特別討論過這些工作機會，重要的是這些工作機會是為了亞利桑那州民眾創造的。」

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