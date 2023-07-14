注意！世衛：人工甜味劑阿斯巴甜恐致癌

世界衛生組織（WHO）今天表示，常用在軟性飲料中的人工甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）已被歸類為「可能致癌」，但並未調整每日容許攝取量（ADI）。

法新社報導，世衛組織營養暨糧食安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）說：「我們沒有建議各公司將產品下架，也沒有建議消費者完全不購買相關產品。」

他在記者會上說：「我們只是建議適度一點。」這場記者會說明了以現有證據對阿斯巴甜所做的兩項審查結果。

世衛的國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）6月6日到13日在法國里昂（Lyon）舉行會議，首次評估了阿斯巴甜的致癌性。

世衛表示：「工作小組將阿斯巴甜列為可能致癌的物質。」

根據現有證據，阿斯巴甜被歸類在2B組，這一組與肝癌之一的肝細胞癌特別相關。

洛杉磯「西達斯西奈醫學中心」（Cedars-Sinai Medical Center）癌症流行病學教授法羅（Paul Pharoah）說，2B組還包括蘆薈萃取物，和茶、咖啡中的咖啡酸。他說：「大眾不應擔心與2B組化學物質相關的癌症風險。」

國際癌症研究中心研究員舒鮑爾－貝里根（Mary Schubauer-Berigan）表示，有關肝細胞癌的有限證據來自美國和10個歐洲國家進行的3項研究。她告訴記者：「這些是檢視肝癌僅有的流行病學研究。」

她補充道，「某種意義上，我們對此提出了警示，顯示我們需要進一步釐清狀況」，但這不是「我們可以忽略的事情。」

此外，世衛與聯合國糧農組織（FAO）組成的食品添加物聯合專家委員會（JECFA）6月27日至7月6日在瑞士日內瓦開會，評估阿斯巴甜相關風險。

委員會的結論是，根據資料，沒有理由改變現行每日容許攝取量，即每公斤體重攝取0至40毫克的阿斯巴甜。

一罐無糖軟性飲料通常含有200至300毫克阿斯巴甜，所以，如果沒有其他的阿斯巴甜攝取來源，一名70公斤重的成人一天要喝下9到14罐以上的飲料才會超過每日容許攝取量。

布蘭卡說：「問題在於重度消費者…偶爾喝一罐汽水的人…不應該擔心。」

記者詢問，消費者今後在含糖軟性飲料和添加人工甜味劑的飲料之間應如何選擇？布蘭卡回答：「應該考慮第3種選項，就是喝水，並減少攝取所有甜味產品。」