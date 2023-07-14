經濟續悶！陸破千金融機構分行重門深鎖

中國媒體財聯社11日報導，中國國家金融監督管理總局統計，今年上半年約1,200家金融機構分行拉鐵門，而且是不分國有大行、股份行、中小銀行與農村信用聯社，美國媒體分析，凸顯中國經濟低迷不振。

報導指出，中國金融業界指出，近年來因各大銀行力推網銀和APP，若因此而導致實體分行的收攤可說是預料之中，並引述另有媒體統計，去年中國約有2,400家分行歇業。

但美國自由亞洲電台（RFA）13日報導，中國金融學者賀江兵說，上述業界分析根本不是理由，因支付寶和微信支付早在10多年前已日益普及，關鍵在於經濟持續下滑，致使銀行盈利降而裁撤分行與員工以減少支出。

他分析，中國以間接融資為主，也就是所有經濟體都靠銀行融資，當整體經濟下滑，連帶拖累銀行的獲利，因此當金融機構不見經濟反轉、反彈，乾脆就收分行。

RFA引述21世紀經濟報導，中國銀行研究院研究員梁斯指出，自第2季以來，中國企業融資需求轉弱，信貸放款趨緩導致存款降。

RFA報導說，中國人民銀行執行的全國銀行家問卷調查顯示，貸款總體需求指數為62.2%，比上季降16.2個百分點。

此外，中國經濟持續低迷也反映在最新公布的官方數據。中國海關總署13日公布，以美元計價，中國6月出口比去年同期減12.4%，創3年來最大跌幅，超過市場原先預期的9.5%，進口減6.8%，則高於市場預期的4.1%。