損失34兆！陸監管3年重創網企 這家最慘

中國對於網路科技巨頭的整頓暫告一段落，然而近3年的高壓監管對於產業發展的影響不言而喻。據統計，包含阿里巴巴在內的5間大型企業，合計至少損失1.1兆美元（約新台幣34.3兆元）。

中國人民銀行（中國央行）7日晚間宣布，大型平台企業金融業務已完成整改，對於螞蟻科技集團祭出人民幣71.23億元（約新台幣306億元）的罰款。此舉被外界解讀為自2020年底以來對於螞蟻科技集團等平台企業的整改已經告一段落。

然而，過去3年間，一系列的舉措對於企業造成的衝擊之大，卻也從數字上顯現端倪。

路透社引述金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的數據顯示，截至今年7月10日，阿里巴巴集團、騰訊、美團、百度與京東等5間平台企業，在香港上市的股票市值合計蒸發了約1.1兆美元。

5間企業中，以身陷監管漩渦中心的阿里巴巴集團受創最嚴重，市值蒸發約5757億美元；其次為騰訊，損失了約2721億美元。

據這份數據，其中4間企業計算的起點為2020年11月3日，百度的計算起點為2021年3月23日。5間企業的計算期間終點均為2023年7月10日。

隨著官方釋出鬆綁監管的訊號以來，不少投資人寄望這些利多能夠反映在股價上，並藉此獲利。此外，中國國家發改委12日發布的一篇名為「平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型方面形成了一批典型案例」的文章，表揚騰訊、阿里巴巴、美團，肯定這3家大型網路平台企業投資支持科技創新、傳統產業轉型發展。

然而在一片「向好」的情境之中，市場分析師則有不同的看法。

報導引述香港「盛寶金融」（Saxo Markets）大中華區市場分析師黃永輝（Redmond Wong）指出，大型科技公司將在外部環境不利的情形之下，投入更多的資本用以開發生成式人工智慧技術和產品，這可能會影響盈利能力；香港大華繼顯控股公司（UOB-Kay Hian Holdings Ltd.）主管梁偉源（Steven Leung）則更加悲觀地認為，相關企業的市場估值還會持續向下，直到官方發布更多的支持政策為止。

（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120713

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