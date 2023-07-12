31家上市櫃董事持股不足 4家設質比逾9成

金管會今天公布，截至今年5月有25家上市櫃公司董監事已連3個月以上持股不足，並有55家上市櫃公司董監事設質比高於5成，其中，董監事設質比高於9成的上市櫃公司由4月的2家增至4家。

金管會證期局按月公告上市櫃公司董監持股異動及設解質概況，一般而言，若上市櫃公司董監持股過低或設質比過高，意味經營階層利益與公司利益相對脫節，公司治理情形會更受外界關注。

金管會今天揭露，今年5月有31家上市櫃公司董事持股不足，上市方面，包括佳和實業、三洋實業、士林紙業、長榮鋼鐵、大同公司、兆勁科技、大華建設、今皓實業、隆銘綠能、科風公司、正達國際、誠美材料、十銓科技、振樺電子共14家。

上櫃有17家，包括集雅社股、和進電子、單井工業、逸昌科技、三一東林、駿熠電子、艾恩特股、勝昱科技、雙美生技、聯光通信、牧東光電、捷波資訊、晉泰科技、九齊科技、來思達國際、台灣鉅邁、國統國際。

截至今年5月，有25家上市櫃公司董監事已連3個月以上持股不足，進一步檢視，更有16家上市櫃公司已超過1年以上有董監事持股不足現象。

根據金管會揭露名單，包括大同公司、兆勁科技、大華建設、隆銘綠能、科風公司、誠美材料、十銓科技等7家上市公司，和進電子、單井工業、逸昌科技、三一東林、駿熠電子、聯光通信、牧東光電、晉泰科技、九齊科技等9家上櫃公司，董監事均已超過1年以上持股不足。

至於董監質押方面，今年5月有55家上市櫃公司董監事設質比高於5成，其中，有4家上市櫃公司董監事設質比高於9成，除了4月已在榜上的光麗生技及台境外，再增加龍邦國際及弘毅國際2家。

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