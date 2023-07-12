泰山盼盡速准變更登記 商業司：審查中

泰山經營權5月31日變天，但由於無法順利變更登記，多項業務卡關，由龍邦為首的新公司派今天表示，如果變更登記遲遲不准，即將面臨財務業務難以為繼的危機，呼籲主管機關盡速核准。

商業司表示，6月14日已收到泰山公司變更登記申請，會就文件審理，若有涉及金管會法規部分，會向金管會確認；目前依法審查中。

泰山新公司派發布新聞稿表示，前董事長詹景超為了「戰到最後一刻」以保住自己董事長寶座，大違常情的行徑層出不窮，新任經營團隊上任清查後，驚覺違法亂紀的程度比想像的更為嚴重。

新公司派表示，以行銷費用為例，過往泰山全年度行銷費用約新台幣1.5億元，但自111年第4季起至112年第2季為止，暴增至3億元，較正常行銷費用高出2倍以上，包括與消費大眾陌生的藝人簽訂高達3500萬元的代言人合約，創泰山未曾有的記錄，交易合理性大有疑問外，合約的簽訂行銷部門一無所悉。

此外，泰山的法律服務費用每年約300萬元左右，但112年上半年度，泰山公司的法律費用高逾4000餘萬元，為往年的10餘倍。

新聞稿指出，新經營團隊全面接掌公司後，希望盡速亡羊補牢重振泰山並追討任何應返還予公司的款項。現在憂心的是，主管機關至今審查已近1個月，仍然未核准泰山公司負責人變更登記申請，以至於公司業務的推展左支右絀，包括向街口金融追回36億元的法律程序難以啟動，銀行融資也完全卡關。

新公司派表示，如果變更登記遲遲不准，泰山即將面臨財務業務難以為繼的危機，且危機日漸高昇，呼籲主管機關盡速核准已迫在眉睫的公司變更登記，讓新任經營團隊可以名實相符行使職權。

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