長科董事兼總經理洪全成 暫代董事長職務

長科（6548）董事長黃嘉能，11日晚間被高雄地方法院裁定羈押禁見，並衝擊今（12）日長科股價以跌停板收市，該公司董事會12日決議，將由總經理洪全成暫代董事長職務。

長科昨日表示，該公司董事長黃嘉能在7月11日經高雄地方法院裁定羈押禁見，目前黃嘉能已委託律師就該裁定進行抗告。

此外，長科也指出，該案件不涉及公司營運，且公司已在今（12）日已召開董事會，推舉董事兼總經理洪全成暫代董事長職務。公司及所屬集團相關營運仍由公司專業經理人團隊維持正常運作，不受影響。

導線架廠長科董事長黃嘉能11日經高雄地方法院裁定羈押禁見，長科今天召開董事會，推舉董事兼總經理洪全成暫代董事長職務。

受到黃嘉能遭高雄地院裁定羈押禁見衝擊下，長科股價重挫跌停鎖在38.1元。長科表示，黃嘉能已委託律師就裁定進行抗告。

長科公告指出，董事長因故不能行使職權，依公司法第208條規定，由董事互推洪全成代理董事長。長科強調，相關案件不涉及公司營運，長科及所屬集團相關營運由專業經理人維持正常運作，不受影響。

黃嘉能因涉及內線交易，6月遭檢調傳喚，複訊後聲押，高雄地院原裁定新台幣200萬元交保，雄檢抗告後經撤銷發回，11日晚間裁准。

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