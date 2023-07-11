聯邦銀主管涉助詐團洗錢 金流高達5千萬

檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5000萬元，共65人受害。2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。

本案緣於，檢警專案小組去年9月起偵辦詐騙集團案件時，發現吳姓及洪姓主謀招募人頭擔任虛設行號負責人，吸引受害者投資，並利用企業網銀可大筆轉帳特性，把騙來的錢經層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點，逃避檢警追緝。

檢警查出，這個詐騙集團自去年8月直到查獲為止，詐騙超過200人，詐騙或洗錢金額超過新台幣5億元。專案小組分別於去年9月、今年4月與7月共兵分39路發動4波搜索，拘提38名被告，聲押禁見17人獲准，並查扣犯罪所得約2200萬元。專案小組自查扣證物中，發現聯邦銀行人員涉協助提款、洗錢等，因此再次展開追查。

新北地檢署昨天指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊，兵分3路搜索聯邦銀行通化分行、張姓經理及滕姓被告住家，並同步前往聯邦銀行總行、台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等，扣得詐騙集團犯罪所得贓款新台幣350萬元，並帶回7名被告及1名證人到案說明。

檢警調查，通化分行張姓經理與滕姓理財主管今年3月底至4月中，與吳姓被告所屬詐騙集團勾結，讓匯入通化分行的可疑金流能在臨櫃順利提領，另協助詐騙集團開立公司帳戶，方便提領、匯出大額款項，並協助解除風控帳戶，便利詐騙集團洗錢及移轉資金。

檢警查出，雙方約定每筆款項收取1%酬金，總共協助詐騙集團處理約5000萬元款項，高達65人受害，通化分行薛姓存匯主管、張姓行員，以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張姓及顏姓行員則受張姓與滕姓主嫌指示操作。

檢方昨天漏夜訊問完畢，認張姓、滕姓主嫌涉共同違反銀行法收受不正利益、刑法3人以上共犯加重欺取財、洗錢與組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向新北地方法院聲押禁見，新北地院今天下午裁定羈押禁見，其餘5名被告則由檢察官分別諭知5萬元至10萬元交保。

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