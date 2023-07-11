行員涉勾詐團 聯邦銀全面清查 7/20前報告

聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團，檢調10日兵分4路展開搜索。金管會表示，聯邦銀已在今天向金管會通報重大偶發事件並針對此案啟動全面清查；依照規定，聯邦銀將在7月20日前提交後續處理報告至金管會。

聯邦銀行員涉勾結詐騙集團，新北地檢署10日兵分4路搜索並調查聯邦銀行總行及3家分行，帶回7名被告，並向新北地院聲押禁見張姓經理與滕姓行員獲准。今年已不僅一家銀行涉入行員可能勾結詐騙集團的新型態風險，引起外界關注。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，聯邦銀10日剛遭檢調單位搜索，至於案情是否如媒體報導有銀行分行經理參與等，都還要進行相關調查，目前都還是問號，無法斷定行員確實有此行為。

不過，銀行若涉及遭檢調單位搜索，屬於影響銀行聲譽重大事件，聯邦銀已依規定在今天向金管會銀行局通報重大偶發事件。聯邦銀並向金管會說明，目前正針對此案進行全面清查中。

按照規定，聯邦銀要在通報重大偶發事件的次日起7個營業日內，即7月20日前將事件處理報告送至金管會。

林志吉表示，聯邦銀行員是否涉及與詐騙集團勾結與協助洗錢等，由檢調單位偵辦中，金管會後續將針對銀行相關作業流程，包括開戶KYC（認識你的客戶）或帳戶設定是否涉及未完善建立或未確實執行內控制度等缺失，進行相關釐清。

外界關注，金管會是否將祭通案性措施防堵銀行行員勾結詐騙集團，林志吉說明，聯邦銀事件剛發生，此案銀行是否有作業流程未完善建立或未確實執行等情事，金管會都必須先檢視、了解事件發展經過；不排除進行研議，但要先了解個案，再研議有無通案要求的必要性。

林志吉提到，「凡走過必留下痕跡」，以先前案例而言，若部分行員經手案件被列為警示帳戶筆數或比率相對高，銀行即必須對個案進行特別了解，並考慮是否對行員行為規範進行更深度監控等。

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