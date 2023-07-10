大陸債務GDP近3倍 房地產地方債是肇因

近年來，中國債務數字一直和經濟成長一同上升。但經濟衰退使中國頓時陷入債務困境。美媒報導，過度建設後跌價的房地產，加上地方政府大量舉債在經濟衰退下無力償還，讓中國整體債務快速累積到GDP的282%。

紐約時報報導，中國累計已向約150個開發中國家提供近1兆美元貸款，但一直不願免除其中那些財政入不敷出國家欠下的巨額債務。一定程度上，是因為中國面臨著國內的「債務炸彈」。

中國有多少債務？由於官方數據很少，很難知道確切數字。摩根大通研究人員6月計算出的中國境內整體債務，已達其國內生產毛額（GDP）的282%。相形之下，全球已開發國家的債務平均為GDP的256%，其中美國為257%。

報導指出，中國與大多數國家的不同之處在於，相較於經濟規模的債務累積速度快於美國及日本。自2008年全球金融危機以來，中國債務相較於其經濟規模增加了1倍多。如此急劇增加，使其管理債務變得更加困難。

報導針對中國如何陷入如此深重的債務困境分析，首要原因是房地產，整個行業面臨「過度建設、價格下跌和潛在買家陷入困境」的問題，過去2年已有數十家向海外投資者借錢的開發商出現債務違約，最近幾天就多出了2家。而這些開發商一直都在十分艱難地向銀行償還更巨大的債務。

其次則是地方政府的舉債，使問題變得更加複雜。過去10年，許多省級、地級政府設立專項金融機構，所受監管較少，因此舉債規模較大。官員們用舉債得來的錢支付日常開支，包括其他貸款的利息，以及道路、橋梁、公園和其他基礎設施的建設。

同時，中國地方多年來的主要收入來源，是以長期租賃合約向開發商標售國有土地。但許多民營開發商已逐漸耗盡了競標土地的資金，使地方賣地收入減少。這時，地方融資機構只好大量舉債，高價購買這些開發商無力標下的土地。如今，隨著房市疲軟，讓這些地方融資機構陷入困境，債務越積越多。

惠譽評級估計，中國地方政府名下的債務已達全國GDP的約30%，而附屬融資單位名下的債務則達40%至50%。但因部分地方政府借錢後會將債務轉移給融資單位，因此可能會出現重複計算。

報導指出，對任何政府或企業來說，如果資金得到有效利用，借款就會具有良好的經濟意義。然而，大量借債但資金無法產生足夠回報的借款人，就可能會陷入困境，並難以償還貸方，中國目前就是這種情況。

隨著經濟衰退，中國越來越多的地方政府及其融資單位無力繼續支付債務利息，所產生的連鎖反應則是無力支付公共服務、醫保及養老金。

報提到，2022年底有21家中國國內銀行同意，讓西南省區某個地方政府融資機構即將到期的貸款延長20年，且前10年只需償還利息，這意味著銀行損失慘重。而中國幾乎每個地方的金融機構，都陷入了類似困境。

同時，這些債務問題也使得中國的銀行難以承受向他國放貸的損失，也就難以減免債務。而雪上加霜的是，由於美國聯準會（FED）自2022年3月以來大幅升息，開發中國家拖欠中國的債務如今也隨之飆升。

至於解決辦法，報導指出，中國國內債務難以快速解決，只能逐步擺脫「債務驅動」的政府建設項目及巨大的國家安全支出，轉向以消費者支出及服務為基礎的經濟。

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