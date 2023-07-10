奇美等3石化集團 共同成立購售綠電平台

石化業奇美集團、長春集團、台聚集團今天宣布，共同出資設立再生能源購售電平台，股權各占1/3，今年4月成立並擬申請執照，首階段會以200MW（百萬瓦）作為採購目標。

由3石化集團合資成立的「化盟再生能源股份有限公司」總經理兼發言人、長春集團環安衛部經理趙煥章表示，台灣石化業近年面臨國際供應鏈對淨零碳排的要求，但受限台灣再生能源市場諸多限制，特別是離岸風電開發商對採購門檻的要求，因此決定共同設立合資公司，希望能突破企業在簽署CPPA（企業購售電合約）時面臨的困境。

奇美集團表示，由於石化業除了範疇一、二的減碳外，在範疇三的碳排也有很高的占比，因此將從3家投資股東做起，整合上下游供應鏈的需求，透過取得綠電，以達到全面的減碳目標。

台聚表示，未來將透過化盟公司平台，由一家公司代表3名股東，以集體採購、統一簽約模式，滿足再生能源業者的期待，化盟公司第1階段會以200MW為採購目標。

業者接受中央社電訪時進一步說明，第1階段的200MW會向離岸風電第2期廠商積極洽談，也不排除與第1期業者合作；但由於採購時程牽涉到實際商談的情況，所以取得執照及達成採購目標的時間，尚沒有詳細的時程表，也不排除與其他國內外再生能源業者洽談合作事宜。