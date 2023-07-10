美升息論調再起 法人：不利台股後市

美國公布數據顯示企業聘僱減緩，但仍被外界認為無礙美國聯準會（Fed）升息，美股7日收黑。法人指出，聯準會升息論調再起，美股下跌，且美中科技戰延續，不利台股後市表現。

道瓊工業指數7日下跌187.38點，或0.55%，收在33734.88點。標準普爾500指數下跌12.64點，或0.29%，收在4398.95點。那斯達克指數下跌18.33點，或0.13%，收在13660.71點。費城半導體指數上漲0.239點，或0.01%，收在3577.727點。

受美股回檔影響，台股7日開低後持續修正，終場下跌97.96點，跌幅0.58%，收在16664.21點，週線連3黑；三大法人合計賣超新台幣255.5億元，其中外資及陸資賣超210.5億元，連續4個交易日賣超。

產業訊息部分，長榮海運6月合併營收為新台幣221.31億元，月減3.43%，年減63.32%。長榮指出，隨著時序逐漸步入旺季，後續貨載可望逐漸增加，對海運後市仍審慎樂觀。

電腦品牌廠宏碁業績從5月下半旬出現反轉，6月合併營收約新台幣263.19億元，月增45.5%，年減14.95%，創今年單月新高。

被動元件大廠國巨6月自結合併營收新台幣87.73億元，月減2.6%，年減17.9%，主要是大中華廠區有海關盤點及客戶半年度庫存盤點因素影響。