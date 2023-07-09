鳳凰城市長訪台擬談直航 航空雙雄這樣說

針對美國鳳凰城市長蓋雷哥將率團訪台，並促成亞洲重要城市與鳳凰城直航。華航表示，將持續依市場及客戶需求，評估新開航點、包機等；長榮航說，任何具潛力的新航點，均會依各方面做最妥適的評估。

台積電在美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，帶動龐大商機。鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）本週率團訪問台、日、韓等國，盼吸引更多半導體產業投資，並促成亞洲重要城市與鳳凰城開通直航。

中華民國外貿協會6月23日與鳳凰城市政府所屬的大鳳凰城商會（GPEC）簽署合作備忘錄。貿協認為台積電落腳將帶動亞利桑那州出現許多「台灣城」；GPEC則表示，除了半導體外，也盼向台灣的航空、醫療設備與生物科學、再生能源、資通訊科技等產業招手。

GPEC主席卡馬丘（Chris Camacho）日前表示， 7月規劃拜訪台北與相關大廠業者，預計討論台灣航班直飛鳳凰城的可能性；卡馬丘說，台積電投資建廠、供應商落地等，都讓GPEC更為關注台北的航班議題。

台灣並無航班直飛鳳凰城，外傳台積電赴美設廠時，是由華航規劃包機服務，未來是否會增設鳳凰城直航點，華航今天回應，已與聯航合作，延伸至鳳凰城、達拉斯、亞特蘭大等北美各大城市，將持續依市場及客戶需求，評估新開航點、規劃包機及滾動式調整航班。

華航指出，看好疫後旅運復甦，積極增加班次，北美航班數已達疫情前水平，包括桃園－洛杉磯航線目前每週飛航10班，搭配獨家航點桃園－安大略航線每日1班，大洛杉磯地區每日最多達3個班次；桃園－舊金山航線每週9班；桃園－紐約航線每週4班。

長榮航空表示，長榮航是網絡型航空公司，以台灣優勢地理位置，架構綿密的越洋轉機航網，提供更多選擇方式服務廣大客源層，任何具有潛力的新航點，均會依市場需求、機隊運能，以及公司整體營運策略，做最妥適的評估。

針對近期是否會有與來自鳳凰城的「貴賓」會面或交流行程，華航與長榮航均未正面回應。

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