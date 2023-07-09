宏國與中建交3個月 討200億美元鐵路投資

宏都拉斯、中國建交3個多月，雙方近期宣布啟動自貿協定談判，宏都拉斯尋求投資合作，為其境內接通大西洋、太平洋海岸的鐵路投資項目找資金，這筆建設資金約為200億美元。

中美洲國家宏都拉斯在3月26日與台灣斷交，轉與中國建交。

中國商務部官網公告，中、宏自貿協定談判4日啟動，第一輪談判7日在宏都拉斯首都德古西加巴進行，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率中國代表團與會；雙方就談判總體目標、工作職責和下一步安排等深入磋商，取得廣泛共識。

新華社9日報導，中、宏經貿混委會首次會議也於7日在德古西加巴召開，雙方就發展雙邊經貿關係、共建「一帶一路」、促進貿易投資、在世界貿易組織（WTO）框架下展開合作等議題交換意見。

王受文表示，中國願與宏國在「一帶一路」框架下加強戰略對接，透過商簽自貿協定等方式為雙邊經貿合作提供制度性保障。

路透社8日報導引述宏都拉斯經濟發展部長賽拉托（Fredy Cerrato）談話指出，宏國正在尋求投資者幫助建設境內一條連接大西洋、太平洋海岸的鐵路投資項目，建設資金約為200億美元（約新台幣6,255億元）。

賽拉托對記者表示，中、宏兩國官員也討論了與水壩和發電設施有關的基礎設施專案。

他說，有向中國官員介紹了宏國關切融資的專案，這些專案對於宏國發展很重要，中國官員也對這些開發專案表現出興趣；擬定中的火車鐵路路線約可在15年內準備就緒。

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