虎航、星宇拚上市 揮別疫情迎接航空黃金年

解封後旅運大爆發，興櫃股台灣虎航、星宇航空揮別疫情陰霾，營運「飛上天」，虎航預計8月轉掛創新板，星宇航空也力拚明年轉上市，將是繼華航，長榮航之後，睽違22年國內再有上市航空股，也應證航空黃金年來臨。

疫情解封之後，旅運需求大爆發，需求遠大於供給，高票價趨勢有望繼續維持，加上燃油價格維持低檔，將為航空業者創造良好獲利空間，業界普遍認為，今明年都會是「航空黃金年」。

台灣虎航是由華航在2014年4月轉投資成立，是國內首家且唯一的低成本航空公司（LCC，low-cost carrier），高性價比受到市場青睞，2017年就開始獲利，2018、2019年每股稅後盈餘（EPS）分別達新台幣4.91元、4.04元，是國籍航空每股獲利王，並在2019年12月登錄興櫃。

台灣虎航原本預期2020年就可轉上市櫃，無奈疫情衝擊之下，2020年、2021年、2022年每股分別大虧6.45元、7.19元、7.12元，受興櫃轉上市櫃近一年不能虧損的條件限制下，台灣虎航改至創新板上市並獲得通過。

台灣虎航將於7月20日舉辦上市前業績發表會，預估8月前後正式上市，也將是自華航1993年上市、長榮航2001年上櫃轉上市之後，睽違22年，國內再次有航空公司股票上市交易。

受惠解封需求暢旺，台灣虎航首季轉盈，每股盈餘達1.07元，累計前5月營收達43.82億元，年增17.1倍。台灣虎航東北亞與東南亞航網綿密，有27個航點、34條航線，今年5月開航桃園至普吉島航線、6月30日開航高雄至金浦航線；看好亞洲地區的客運量持續回升，台灣虎航持續汰舊換新機隊，引進空中巴士A320neo客機。

而創辦人是張國煒的星宇航空，自2018年5月成立以來，就一直是鎂光燈追逐的焦點，但2020年1月23日首航之後，即遭遇顛覆全球的疫情，國界封鎖長達3年，直到去年10月中旬解封挹注，星宇航空便靠著多樣化的行銷手法創造話題與熱度，逐漸站穩市場。

張國煒也說，「成立至今雖賠了很多，但星宇航空在疫情海嘯還能安然度過，在整個航空業界是奇葩，連空中巴士和波音等都覺得非常不容易。」

星宇航空2021年每股虧損2.69元，2022年虧損3.47元，今年以來受惠旅遊需求大復甦，3月起累計營收就超越去年全年，第1季已單季轉虧為盈，前5月營收達77.51億元，年增超過15.4倍。

張國煒先前表示，「日本航線可說飛一班賺一班」，讓原本估計5年才能損益兩平的計畫大大提前，目前看來今年就會損平，且運氣好的話會「小獲利」；星宇航空去年9月登錄興櫃，最快年底轉上市，明年的機率最高，最晚一定會在3年內上市。

星宇航空目前有20架飛機，包括13架載體機321、4架中程330飛機、3架長程350飛機，尚未達到規模經濟，還有一半飛機必須要3年內引進；星宇今年12月將開航美國舊金山，東南亞將陸續布局新加坡、雅加達等。

星宇航空雖是航空界的新星，但目標設定相當積極，預計今年底前加入國際航空運輸協會（IATA）；航空公司意見調查的Skytrax評比中，目前星宇航空是39名，張國煒期許短期目標2到3年就要進前20名，10年之內要進到前10名。