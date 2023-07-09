全台血庫只剩4.8天 高雄連2天4血型都急缺

血庫持續拉警報，台灣血液基金會統計，全台各血型庫存都偏低，只剩4.8天血液存量可用，其中台中及高雄安全存量都只剩下3.8天，高雄最嚴峻，已經連續2天4種血型都急缺。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.8天，其中A型血庫存量剩4.5天、B型血剩5.4天、O型血4.7天、AB型血4.8天。

細看全台各捐血中心，高雄與台中地區最缺，只能撐3.8天，其中高雄A型及B型急缺僅剩3.7天，O型及AB型剩4天；台中血庫A型及O型血缺得最嚴重，僅能再撐3.4及3.5天，其次為B型4.2天、AB型6.2天；台北血庫還有5.3天，新竹則有7.1天。

台灣血液基金會業務處長洪英聖接受媒體聯訪時表示，南部約2至3週前持續大雨，高雄血量開始受影響，緊接著迎來異常炎熱的天氣，影響外出捐血的人數，再加上剛好暑假到來，出國人數增加，減少捐血意願。未來將利用暑假大型活動，與社團合作捐血活動，希望增加捐血量。

至於台北捐血中心還有5天以上庫存，台北捐血中心課長劉俊宏說，「乍看變好，但數字很快就會不見」，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被延遲的手術逐漸恢復，除了原本每天固定供應2200袋，還需回補額外手術用掉的血量。

劉俊宏說，因此單週供應量須拉到2500到2600袋，除非週一庫存量有7.7天，才能回復到平穩狀態。呼籲更多民眾在這個時間點支持幫忙，挽袖捐熱血。

劉俊宏也提到，眼看又有颱風即將逼近，往往一陣雨就讓捐血量降到原定4至5成，通常週末可收集7000至7500袋，一旦遇到大雨，捐血量就會只剩下4000袋左右，希望花1週時間，讓血庫狀況恢復，降低未來可能的壞天氣造成捐血意願的影響。