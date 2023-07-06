中美晶片戰AI恐蒙塵 緯創沈慶堯:影響不大

AI概念股飆漲，但中美晶片戰恐成隱憂。緯創執行副總經理沈慶堯今天表示，中美晶片戰對緯創這類ODM、OEM廠影響很有限，且緯創客戶幾乎以歐美日較多；談及近期股價飆漲，他僅回應，把本業做好，競爭力打好。

外媒報導先前指出，美國政府擔憂中國使用AI晶片進行武器開發，因此考慮對向中國實施新一波的人工智慧（AI）晶片出口管制。

沈慶堯今天在記者會後受訪談及中美晶片戰的影響時表示，因為客戶會主導晶片供應的計畫，緯創的客戶幾乎以歐美日較多，從晶片角度來說，沒有什麼太大影響。

針對緯創近期股價屢創新高，沈慶堯指出，股價不是公司說怎麼樣就怎麼樣，如同董事長林憲銘所言，「把本業做好，競爭力打好是最重要的。」

他進一步說，台灣在AI、雲端場域有很好的應用基礎，對緯創而言，仍是聚焦在代工產業，但旗下緯創數技會聚焦在整個數位服務及整合應用，藉由這些先導計畫，了解整個軟、硬體的整合應用該如何進行。

沈慶堯說，這將有助緯創在設計代工（ODM）、原廠委託製造（OEM）業務開發新品，以及尋找新客戶，緯創數技會以人工智慧物聯網（AIoT）、雲端服務為主要切入點，目前以台灣市場為主，但未來一定要輸出海外。

針對AIoT和AI應用，他表示，導入AI可讓生活更便利快速，對台灣產業而言，則意味著可以賣更多的裝置、賣更多的晶片，這應該是台灣產業現在很重要的一個方向；緯創在5G、AI、雲端已布局一段時間，也透過AI技術在智慧交通領域做一些巡檢、控制相關的應用，但目前都屬試驗階段，希望短時間能快速發酵。

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