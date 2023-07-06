展望H2全球投資 法人:中印將扮亞洲亮點

AI人工智慧浪潮推升美股上半年表現，展望下半年全球投資，滙豐投信表示，成熟市場亮起衰退警告信號燈，美國科技股漲高後須留意估值風險，新興市場相對具吸引力，預期今年下半年印度和中國將是亞洲亮點。

滙豐投信今天舉行2023年下半年投資展望記者會，針對全球股市近期的波動，滙豐投資管理亞洲投資專委主管蘭特（Geoffrey Lunt）指出，美國經濟在年底前展望指向衰退風險，屆時這將消除剩餘的通膨壓力，並讓聯準會有空間開始降息。

蘭特預期，美國聯邦準備理事會（Fed）最快在今年第4季就會開啟降息可能，比市場預期的更快。他指出，當美元指數轉弱時，資金就會轉進新興市場，有機會進入落後補漲的契機，各主要市場經濟表現的差異性將日益擴大。

滙豐表示，2023年全球股市並未反映基本面，今年初截至6月底，那斯達克指數上漲逾3成，必須留意科技股已經漲多的相對估值風險。

滙豐投信投資長韋音如表示，過去幾年全球資金專注美國科技股，對新興市場著墨較低；現階段看來，與成熟市場股票相比，亞洲股票具相對價值優勢，其中印度和中國將是亞洲亮點，中長期看好印度市場，中國則具評價面優勢。

韋音如分析，印度人口於2023年4月超越中國成為世界第一，勞動人口約9.6億人，與中國2007年勞動人口數相當。尤其近幾在全球供應鏈分散風險意識推動下，印度已加入全球經濟鏈，除了製造業外，包括科技服務及製藥業的特色都讓印度更具潛力。

韋音如強調，印度具有高經濟規模、高公債殖利率及高GDP成長率的「3高優勢」，據統計，在2027年經濟體規模將成為全球排名前3大；經濟成長率預計至2030年之前仍可維持GDP年增率6%至7%的成長動能，在人口紅利基礎下，被視為下一個中國。

中國股市今年初至今表現偏弱，韋音如認為，經濟數據走弱、地緣政治與美中關係緊張依舊，加上結構性出現逆風情況都是主因，目前中國股市評價低於歷史水準，具低估值題材。

韋音如表示，以滬深300指數來看，12個月前瞻本益比約在11.78倍左右，低於過去15年平均值的14.01倍。A股12個月前瞻股價淨值比約1.5倍，低於過去15年平均值的1.91倍。

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