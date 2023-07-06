世界AI大會 馬斯克:今年擬實現全自動駕駛

023世界人工智能大會今天在上海開幕，特斯拉創辦人馬斯克透過視訊表示，今年可能實現全自動駕駛；華為輪值董事長胡厚崑則說會打造強有力算力底座來支撐中國AI產業發展。

中國官方創設的世界人工智能大會（WAIC）今年已邁入第6屆，本屆主題是「智聯世界 生成未來」，6日至8日在上海舉行。

相較於首屆舉辦時，時任國務院副總理劉鶴出席開幕式，近年官員致詞已非亮點，大會力邀業界名人與專家參與更受關注。

馬斯克（Elon Musk）透過視訊表示，用有局限的人工智慧（AI）去做全自動駕駛汽車是有難度的，但他認為很快能夠加以解決，儘管不能百分之百保證，「但趨勢就是今年晚些時候會實現全自動駕駛。」

馬斯克說，數位計算能力正爆炸式成長，生物和機器的算力差距在進一步擴大；相對於機器智慧，人類的智慧在全部智慧中所占的比例會越來越低，這將是一個根本性的深度變化，現在還很難理解它帶來的影響。

胡厚崑在開幕式上發表主題演講，說去年底ChatGPT的出現，把人工智慧推向了新的風口，成為當前人類社會最受熱議的話題。人工智慧將幫助大家改寫身邊的一切。7日的華為雲開發者大會上，將發布盤古大模型3.0。

他說，當前階段，華為在人工智慧發展上有兩個著力點：第一，打造強有力的算力底座，來支撐中國人工智慧產業的發展。第二，真正讓人工智慧服務好千行百業及科研創新。面向政府、大型企業、中小企業，華為有靈活的模式可供選擇決策。

多年來華為深耕算力，主要聚焦在鯤鵬和昇騰的根技術上，透過架構創新、發展生態及共建算力等手段，來支撐未來算力底座的打造。

今年在開幕式上致辭的官員為中國工信部副部長徐曉蘭。她表示，中國人工智慧核心產業規模達人民幣5000億元（約新台幣2兆1500億元），企業數量超過4300家，算力規模位居全球第2。

她說，工業和信息化部將從5方面推進中國人工智慧產業發展，包括加強政策引導、夯實產業底座、拓展應用場景、完善生態體系、深化國際合作。