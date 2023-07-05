政院明擬拍板囤房稅2.0 改全國歸戶制

根據公開議程，明（6）日行政院會將通過財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」。據了解，原先囤房稅是縣市歸戶，擬改為全國歸戶制。另據悉，財政部還有意提高囤房稅率上限（現為3.6％），據傳有可能到4.8％，惟幅度仍待政院拍板，但勢必會衝擊囤房大戶。預計明年實施，後年課稅。

對此，行政院僅表示，細節仍待6日進一步拍板和公佈，但一切措施都是為了穩定健全房市，包含已進行平均地權條例修正、推動房地合一稅2.0等。

6日行政院會將由相關部會進行「健全房市措施」報告，包含國發會說明健全房地產市場方案成果，財政部也會宣布房屋稅差別稅率2.0方案。另據悉，6日行政院會也會拍板新青年安心房貸。

其中又以對囤房大戶影響大的房屋稅差別稅率2.0方案最受關注。據悉，將一改原先囤房稅是縣市歸戶，變成全國總歸戶制，等於國合併計算，如此一來就很容易突破囤房稅稅率門檻。另據了解，目前囤房稅稅率上限為3.6％，有望再提高，據傳可能到4.8％。並預計自明年上路實施，後年開始課稅。

我國住宅房屋可分為「非自住」與「自住」型態。所謂自住住宅為本人、配偶及未成年子女設立戶籍於三戶房屋內，我國皆認定為自住用途，適用房屋稅率1.2％。至於非自住住宅則第四戶以上或不屬於自住用途的住宅，即為俗稱的「囤房」，由地方政府自行訂定房屋稅率1.5％至3.6％。

（工商 曹悅華）

非自住囤房稅率修為2.4％~4.8％ 採全國總歸戶3戶以內為自住

囤房大戶要注意了！行政院決再加大對囤房大戶的持有成本，財政部6日將在行政院會報告「房屋稅差別稅率2.0」方案，提出囤房稅條例修法，除從現行縣市歸戶改採全國歸戶，非自住稅率（囤房稅率）不但上限從3.6％最高調至4.8％，下限也要從1.5％調升至2.4％，由各縣市政府自行訂定。

據了解，自住房屋定義，維持現行規定，限三戶，稅率1.2％，限本人、配偶及未成年子女三戶內可登記為自住，超過三戶以上第四戶起則屬非自住房屋，必須依新修正後的囤房稅課稅，稅率2.4％～4.8％，希望強化差別稅率效果。

財政部去年第一步，是先與地方政府積極推動房屋稅負合理化，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市和屏東縣等7個地方政府修正房屋稅徵收自治條例，自去年7月1日起就轄內非自住住家用房屋，採行差別稅率課徵房屋稅，並將反映在今年5月的房屋稅徵收情形。

另外新北市、澎湖縣、台東縣也將陸續跟進推動囤房稅，全國共計10縣市跟進調整地方囤房稅。但政府高層檢視全國各縣市囤房稅實施情形後，認為有必要由中央修法提高非自住的稅率，加大對非自住房屋囤房打擊力道。

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