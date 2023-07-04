和碩開發流程管理獲認證 攻智慧車用供鏈

代工廠和碩今天宣布，獲得德國認證機構DEKRA德凱ISO 26262：2018 ASIL-D功能安全流程認證證書，建立符合車用供應鏈要求的開發流程和管理體系，將全力搶攻智慧車用供應鏈。

和碩發布新聞稿指出，ISO 26262是國際公認的汽車功能安全標準，是供應商進入汽車供應鏈的基本門檻之一，範疇涵蓋汽車產業中電子元件及電子設備的產品完整生命週期，包括初期安全概念、系統開發、軟硬體開發、生產、營運、維修及報廢等各個階段。

ASIL（汽車安全完整性等級）是基於ISO 26262標準的分類系統，共有A、B、C、D四個等級，等級越高，開發流程越嚴格。

和碩車用事業處總經理賴哲彥表示，車電產業是台灣科技大廠近年來積極發展的領域，和碩這幾年持續擴大車用布局，此次著重在車聯網、智慧座艙，以及車身控制器的功能安全流程體系建立，順利取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL-D認證證書，代表和碩符合國際車廠的開發流程和管理體系，將強攻智慧車用供應鏈。

和碩共同執行長鄭光志6月15日出席股東常會表示，和碩車用產品在墨西哥、中國、台灣都有生產線，除了既有客戶之外，今年底到明年初將有新客戶的生意開始量產，和碩也在布局電動車相關產業，希望未來2、3年能大幅成長，預期2024年車用營收占比將達到整體營收至少10%。

延伸閱讀

和碩華碩等科技股 7/4除權息挹注股市活水

新興應用夯 和碩：電子商機無窮

3GPP來襲 和碩等16台廠搶低軌衛星商機