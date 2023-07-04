鴻海除息秀!早盤填息5成 郭台銘92億入袋

鴻海今天除息交易，早盤股價勁揚，最高來到112.5元，上漲3元，漲幅2.74%，填息率約56.6%。

鴻海去年度盈餘每股配發5.3元現金股利，總金額734.74億元，將於28日發放，創辦人郭台銘持股約17.42億股，粗估將有92.32億元股息入袋。據交易所估計，鴻海除息影響加權指數約23.56點。

鴻海積極布局電動車，規劃在印度設立電動車生產據點，集團已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶；鴻海集團子公司也獲越南政府批准，在北部廣寧省（Quang Ninh）興建2座新廠，將投資2.46億美元（約新台幣77億元），製造和組裝電信設備和電動車零組件。

鴻海集團也在中國成立新公司布局新事業，旗下富士康新事業發展集團在6月中旬成立，註冊資本額人民幣10億元（約合新台幣42億元），鎖定人工智慧（AI）基礎軟體開發、電動車整車銷售和換電設施銷售、電池製造與銷售、儲能技術服務、智慧機器人研發與銷售等重要業務。

展望第2季營運，鴻海先前指出，進入新舊產品轉換期，預估第2季營運將呈現季減、年減的狀態，不過第2季雲端服務供應商（CSP）和人工智慧伺服器可強勁成長。

展望今年，鴻海預估全年業績力拚較去年持平，主要是全球經濟成長可能減緩，加上全球通膨和地緣政治風險等變數，但預期電腦終端產品下半年成長動能會比上半年佳。