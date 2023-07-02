家樂福在中國門市驟減 北京剩3家

受消費及銷售模式轉型衝擊，加上經濟景氣因素，中國媒體報導，跨國大型量販店家樂福在中國門市家數連年減少，其中北京門市從今年4月間的15家劇減到6月底的3家，而這3家營運情況也不甚樂觀。

來自法國的家樂福（Carrefour），是歐洲最大的零售量販連鎖店之一，1995年進駐中國，且在北京市開設第1家門市。此後迅速擴張，2006年在中國境內的門市家數正式突破100家。在疫情前，家樂福多數門市的人潮不斷。

北京商報報導，經6月29日實地走訪發現，家樂福在北京市僅剩天通苑店、雙井店、四元橋店共3家門市還在營運，而4月間仍有15家在營運。進入6月，馬連道店、通州店先後停業。

根據報導，6月9日停業的馬連道店已開業了近24年，具體停業原因不詳；至於通州店則因拖欠租金、電費等費用被迫關閉。

報導指出，目前還在營業的家樂福上述3家門市，經營狀況不容樂觀。消費者張女士表示，最近她在天通苑店購物時，發現店內不少貨架空置，即使有貨架擺滿商品，也僅有單一商品。

報導提到，隨着新零售模式不斷崛起，家樂福等龍頭級量販店接連虧損，不少品牌逐漸被收購或撤離中國市場。2019年，蘇寧易購即收購家樂福中國業務80%的股份，但家樂福營運並未因此而重現往日榮景。

根據報導，2019至2021年，家樂福在中國依序關閉3家、20家、26家門市。2022年前3季，家樂福在中國全境沒有新開一家門市，但關閉了54家門市，只剩151家，並陸續傳出多個門市貨架空置、購物卡消費受限等消息。

盤古智庫高級研究員江瀚分析，家樂福在中國的發展是零售量販業的縮影，也是這一行業當前面臨市場競爭的態勢。零售量販業這種傳統業態必須學會轉型升級，若轉型偏慢，將越來越難吸引消費者認同。

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