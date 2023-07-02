中國經濟疫後復甦 專家智庫發聲:挑戰很多

多名智庫專家在夏季達沃斯論壇上指出，中國COVID-19疫後經濟復甦路途有重重挑戰，國際經貿不利局面降低出口需求；國內則有消費信心不足、投資不夠、政策透明性有待提高等問題。

2023年世界經濟論壇「新領軍者年會」（夏季達沃斯論壇）6月27至29日期間在中國天津舉行；多名智庫專家在最後一天「中國經濟是否會強勁反彈」分論壇上作出上述表示。

澎湃新聞今天報導，中國國際經濟交流中心副理事長、前國際貨幣基金（IMF）副總裁朱民在這場分論壇上指出，中國消費已經反彈，卻沒預期地大；房市有反彈，不過不是強勁反彈。

朱民認為，目前中國房地產市場供需極度不平衡，短時間內不會有系統性風險；不過從長期來看，中國經濟必須進行結構性改變，從房地產、貿易到製造業，中國必須尋找長期的成長引擎。

美國智庫歐亞集團主席庫普詹（Cliff Kupchan）提到，中國作為出口大國，其發展離不開有利的國際環境，全球經貿近年來的不利局面會對中國造成影響。

前世界工程組織聯合會主席龔克說，談到中國疫後強勁反彈有點不切實際，因為難以忽視多年來疫情對於經濟產生的影響，大量公共部門資源被消耗，中國需要多一些時間從疫情中復甦。

食品科技企業Avant Meats首席執行官兼聯合創始人陳解頤說，中國經濟反彈與否對於民營企業的生存與發展很重要，目前的國內外環境，擺在民營企業面前的是供應鏈競爭力弱、融資估值難、人力資源分歧等多種困境。

陳解頤表示，現已感受到國際情勢對於經濟復甦的影響，「現在我們不知道要去哪裡找國際投資人，我們已經做好最壞的打算」。

世界經濟論壇大中華區主席陳黎明說，中國經濟問題面臨著短中長期不同挑戰。

短期內，除了中美關係外，中國還面臨借貸不足、消費信心不足、投資不足、政策透明性有待提高等問題；中長期來看，有人口出生率下滑、高齡化、氣候變遷和能源轉型等系列問題。

陳黎明強調，中國經濟成長仍有很大潛力，不過必須充分認知到，中國的未來不會是一路平坦。