中國新版反間諜法實施 台商：平常心看待

中國反間諜法修正案7月1日實施，擴大間諜行為定義。台商認為，尊重相關修法是其國安措施一環，在地經商做生意不會涉及所謂「機密」，平常心看待新版反間諜法實施。

中國新版反間諜法擴大間諜行為定義，包括「針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」、「竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密、情報以及其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」等皆被匡列為間諜行為。

中國新版反間諜法有定義不清、界定模糊和詮釋權過大等問題，外界頗感不安。美國國家反情報與安全中心（NCSC）示警，在中國的美企和個人可能因傳統商業行為面臨懲罰，這可能讓北京視為間諜行為，或使北京認為有助外國對中國實施制裁行為。

一名經常往返兩岸的台商2日接受中央社採訪表示，目前在中國做生意經商沒有遇到問題，周邊台商圈子也沒有反映有所障礙，橫向聯繫、在地溝通皆沒有狀況，要去涉及所謂「機密」則幾乎是不可能的事。

他認為，新版反間諜法是中國的國安措施一環，對其保持尊重態度，也秉持平常心看待，「怎麼訂定法律是人家的事情」。他建議，兩岸仍應多些交流較好，不溝通、不往來，實在不利相關事務推進。

另有台商坦言，看到商業諮詢公司凱盛融英（Capvision）等外資、外商被調查的情形，多多少少仍構成一些心理壓力。

陸委會先前整理恐觸犯新版反間諜法行為態樣，包括學術交流蒐集資訊、密切交往中企或中共官員、拍攝港口或軍事演習畫面、宣揚民主自由理念、與在中國的外國機構密切交往、從事中國社會民情資料蒐集、經常往返邊境等行為態樣。

陸委會副主委詹志宏日前於例行記者會上指出，台灣民眾前往對岸交流人數漸增，卻也有數起台灣民眾遭受人身自由和安全被不友善對待個案；新版反間諜法在7月1日上路，建議台灣民眾赴對岸多加注意風險。