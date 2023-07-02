美晶片案申請補助 英特磊有望拿3-4成補助

三五半導體大廠英特磊（IET-KY）董事長高永中表示，提供高額補助的美國晶片法案對業者來說是千載難逢機會，補助金額愈高、條件就會愈嚴格，但英特磊已打入美國國防、航空、通訊等產業鏈，對申請補助相對樂觀。

根據英特磊規畫，晶片法案申請補助金額約在新台幣9.3億元到15.5億元間，估有機會拿到30%到40%補助。

美國為扶持本土半導體業發展提出晶片法案，祭出高額補助款，以達到讓晶片製造重回美國目標，不過，台積電已公開表示補助條件難以接受立場，目前仍持續與美國政府溝通中，環球晶也已表態申請。美國商務部6月下旬決定擴大晶片法案補助範圍，外界高度關注台廠供應鏈有沒有機會受惠。

高永中對中央社記者表示，晶片法案申請主要有3步驟，英特磊已經完成第一步遞交意願書，表達申請意願，美國政府目前收到400多份意願書，近期針對申請金額規模進一步做分類，申請金額3億美元（約新台幣93億元）以上的9月申請、3億美元以下的需更晚再申請，且相關細節還是可能隨時調整。

高永中表示，申請規模愈大、審查條件自然愈嚴格，英特磊規劃申請金額約在新台幣9.3億元到15.5億元間，跟大廠相比金額相對少，條件也沒那麼嚴格。最佳情況來說「每投資100元，可能拿到40元的回饋」，補助金額25%為稅務抵減優惠，另外5%到15%則視產品對美國產業鏈重要性、多樣性來決定比例。

「這是很難得的優惠條件，很多人說這是千載難逢（once in a lifetime）的機會」，高永中表示，因應晶片法案，英特磊規劃加速資本支出跟新購機台的速度，把未來10年的資本支出，縮短在5年內完成。

英特磊1999年成立於美國德州達拉斯，主要業務為化合物半導體磊晶片製造代工服務。高永中表示，台灣比較相似的廠商是穩懋、宏傑科等半導體公司，英特磊2013年在台灣上櫃，但整體營運主要在美國，目前超過一半客戶來自美國，也有歐洲、日本、台灣等地客戶，相關產品最終應用在無線通訊、夜視鏡、太空、軍事等應用。

由於英特磊在美國已打入國防、航空、商用通訊產業等領域，去年全年營收約新台幣8.93億元更創下公司歷史新高。高永中評估，以公司已經在美國營運多年跟申請金額規模來看，有機會拿到比例在30%到40%，實際金額還是要審查後才知道，若換算後，補助金額粗估落在2.8億元到6.2億元間。

至於台廠有沒有機會落地後取得晶片法案補助，高永中觀察，美國營運成本較高，開闢新市場自然存有風險，若台廠到美國只服務單一客戶，風險自然較高，但若能打入美國半導體體系，可望開拓更多機會。

高永中說，當初英特磊曾評估要在德州或加州設廠，考量德州地大、個人所得不需要繳交州稅，薪資、廠房等財務壓力較小，加上德州儀器在這邊，基礎建設完善、人才也容易找尋，因此選擇德州設廠。

至於晶片法案是否有可能帶來更多競爭者，高永中認為不用太擔心。他分析，化合物半導體產業歷經過去20年競爭，現在跟英特磊接近的公司並不多，若未來有廠商想來美國，產品也許也會有差異化。

此外，晶片法案也可以因此訓練出很多很好的工程師人才，整體來說帶來的優點更多。