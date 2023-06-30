全球人壽跟上資產重分類 淨值增逾56億元

全球人壽今天公告變更管理金融資產經營模式，以今年7月1日為金融資產重分類日，若按今年3月31日會計師核閱數擬制推算，重分類讓全球人壽淨值增加新台幣56.69億元，淨值比由3.8%上升至4.12%。

全球人壽今天發布重大訊息，經公司高階管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，擬變更經營模式，經取得簽證會計師出具合理意見書後，今年6月29日已提報董事會通過。

全球人壽表示，重分類後將依IFRS 9規定，以今年7月1日為金融資產重分類日，公司後續並將依金管會相關規定辦理。

若按今年3月31日會計師核閱數擬制推算，重分類後全球人壽股東權益增加約56.69億元，淨值比約由原3.8%增加至4.12%。全球人壽指出，實際影響數將依今年7月1日重分類日實際情況衡量並揭露於今年上半年度財報。

在現行會計制度下，壽險業僅資產面以公允價值衡量，負債面待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量，2022年美國罕見暴力升息，股債齊跌，壽險業持有債券出現評價損失，讓壽險業2022年一度面臨空前淨值危機。

為緩解淨值風暴，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽、三商美邦人壽、第一金人壽及富邦人壽自2022年10月起陸續啟動金融資產重分類，將原先放在OCI項下債券部位改放至AC項下，避免評價波動影響淨值，如今全球人壽為第10家啟動資產重分類的壽險公司。

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