路透：WHO將宣布 這款甜味劑恐致癌

路透社引述兩名知情過程的消息人士披露，世界衛生組織（WHO）旗下國際癌症研究中心7月將把世上最常見的甜味劑阿斯巴甜（Aspartame）列入可能致癌物。

從健怡可樂（Coca-Cola diet soda）到瑪氏公司（Mars）Extra口香糖，以及部分Snapple飲料都有用到的甜味劑阿巴斯甜，7月起將首次被國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer ，IARC）列為「對人體可能致癌」。

路透社報導，IARC本月稍早召開外部專家會議後敲定這項判定。IARC召開外部專家會議，根據所有已發表的證據，來評估某物是否為潛在危險物質。

IARC並未考量個人可以安全攝取的數量為多少。個人安全攝取量建議是由另一個WHO專家委員會食品添加物聯合專家委員會（the Joint WHO and Food and Agriculture Organization’s Expert Committee on Food Additives，JECFA）以及各國監管機關來決定。

IARC過去對於不同物質的類似裁定曾引發消費者攝取的疑慮，而引發官司訴訟，製造商被迫改變成分，轉用其他替代品。IARC的評估也遭外界批評令人困惑。

JECFA今年也將評估阿巴斯甜的使用，已於6月底開始開會討論，預定將和IARC在7月14日同一天宣布決定。

1981年以來，JECFA一向表示阿斯巴甜只要攝取量不超過每日上限，對人體是安全的。例如，一個體重60公斤的成年人每天要喝12至36罐低卡汽水才有風險，依各飲料的阿斯巴甜含量而定。歐盟、美國及許多國家的監管機構也廣泛採用此一標準。

IARC一名發言人表示，IARC和JECFA的結論7月後才會公布，但他強調兩者的結論「相輔相成」。IARC的結論是「瞭解致癌性的根本第一步」。

JECFA則是進行「風險評估」，確定「在特定條件和攝取量下造成特定傷害（例如癌症）的可能性」。

IARC的裁定可能產生巨大影響。2015年，IARC判定除草劑嘉磷塞（glyphosat）「可能致癌」。儘管歐洲食品安全局（EFSA）等機構都質疑這項裁定結果，企業界仍深受影響。

美國法院曾判決德國拜耳公司（Bayer）應賠償那些主張因使用除草劑而罹癌的顧客。拜耳2021年第3次上訴仍被判敗訴。

IARC也曾被批評對難以避免的物質或情況發出不必要的警示，例如將大夜班工作與攝取紅肉列為「很可能致癌」（probably cancer-causing）；使用手機則列為「可能致癌」（possibly cancer-causing），阿斯巴甜與使用手機皆屬「可能致癌」等級。

國際甜味劑協會（International Sweeteners Association）秘書長韓特伍德（Frances Hunt-Wood）表示：「IARC並不是食品安全機構，他們對阿巴斯甜的評估在科學上不夠全面性，而是大量採用普遍不足信的研究。」

國際甜味劑協會表示，他們對IARC的判定嚴重關切，憂心可能會誤導消費者。該協會成員包括瑪氏公司（Mars）旗下箭牌（Wrigley）、可口可樂旗下單位（Coca-Cola unit），以及嘉吉公司（Cargill）。

去年法國一項針對10萬名成年人的觀察性研究顯示，攝入人工甜味劑（包括阿斯巴甜）較多的人，罹癌風險略高。不過這項研究無法證明阿斯巴甜確實增加了罹癌風險。

2000年代初期，義大利拉馬齊尼研究所（Ramazzini Institute）對阿斯巴甜的研究則顯示，從老鼠實驗看來，某些癌症與阿斯巴甜有關連；但這項研究的方法受到質疑。

百事可樂（Pepsico）曾於2015年停止在汽水中添加阿斯巴甜，一年後恢復使用，2020年又再次移除，此舉凸顯食品業如何在口味偏好和健康疑慮取得平衡陷入困境。

WHO上月發布新指導方針，建議消費者不要使用非糖甜味劑控制體重。食品業對此多所爭議，他們認為這些代糖仍可幫助那些想減少糖分攝取的消費者。