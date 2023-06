路透：WHO將宣布 這款甜味劑恐致癌

路透社引述兩名知情過程的消息人士披露,世界衛生組織(WHO)旗下國際癌症研究中心7月將把世上最常見的甜味劑阿斯巴甜(Aspartame)列入可能致癌物。

從健怡可樂(Coca-Cola diet soda)到瑪氏公司(Mars)Extra口香糖,以及部分Snapple飲料都有用到的甜味劑阿巴斯甜,7月起將首次被國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer ,IARC)列為「對人體可能致癌」。

路透社報導,IARC本月稍早召開外部專家會議後敲定這項判定。IARC召開外部專家會議,根據所有已發表的證據,來評估某物是否為潛在危險物質。

IARC並未考量個人可以安全攝取的數量為多少。個人安全攝取量建議是由另一個WHO專家委員會食品添加物聯合專家委員會(the Joint WHO and Food and Agriculture Organization’s Expert Committee on Food Additives,JECFA)以及各國監管機關來決定。

IARC過去對於不同物質的類似裁定曾引發消費者攝取的疑慮,而引發官司訴訟,製造商被迫改變成分,轉用其他替代品。IARC的評估也遭外界批評令人困惑。

JECFA今年也將評估阿巴斯甜的使用,已於6月底開始開會討論,預定將和IARC在7月14日同一天宣布決定。

1981年以來,JECFA一向表示阿斯巴甜只要攝取量不超過每日上限,對人體是安全的。例如,一個體重60公斤的成年人每天要喝12至36罐低卡汽水才有風險,依各飲料的阿斯巴甜含量而定。歐盟、美國及許多國家的監管機構也廣泛採用此一標準。

IARC一名發言人表示,IARC和JECFA的結論7月後才會公布,但他強調兩者的結論「相輔相成」。IARC的結論是「瞭解致癌性的根本第一步」。

JECFA則是進行「風險評估」,確定「在特定條件和攝取量下造成特定傷害(例如癌症)的可能性」。

IARC的裁定可能產生巨大影響。2015年,IARC判定除草劑嘉磷塞(glyphosat)「可能致癌」。儘管歐洲食品安全局(EFSA)等機構都質疑這項裁定結果,企業界仍深受影響。

美國法院曾判決德國拜耳公司(Bayer)應賠償那些主張因使用除草劑而罹癌的顧客。拜耳2021年第3次上訴仍被判敗訴。

IARC也曾被批評對難以避免的物質或情況發出不必要的警示,例如將大夜班工作與攝取紅肉列為「很可能致癌」(probably cancer-causing);使用手機則列為「可能致癌」(possibly cancer-causing),阿斯巴甜與使用手機皆屬「可能致癌」等級。

國際甜味劑協會(International Sweeteners Association)秘書長韓特伍德(Frances Hunt-Wood)表示:「IARC並不是食品安全機構,他們對阿巴斯甜的評估在科學上不夠全面性,而是大量採用普遍不足信的研究。」

國際甜味劑協會表示,他們對IARC的判定嚴重關切,憂心可能會誤導消費者。該協會成員包括瑪氏公司(Mars)旗下箭牌(Wrigley)、可口可樂旗下單位(Coca-Cola unit),以及嘉吉公司(Cargill)。

去年法國一項針對10萬名成年人的觀察性研究顯示,攝入人工甜味劑(包括阿斯巴甜)較多的人,罹癌風險略高。不過這項研究無法證明阿斯巴甜確實增加了罹癌風險。

2000年代初期,義大利拉馬齊尼研究所(Ramazzini Institute)對阿斯巴甜的研究則顯示,從老鼠實驗看來,某些癌症與阿斯巴甜有關連;但這項研究的方法受到質疑。

百事可樂(Pepsico)曾於2015年停止在汽水中添加阿斯巴甜,一年後恢復使用,2020年又再次移除,此舉凸顯食品業如何在口味偏好和健康疑慮取得平衡陷入困境。

WHO上月發布新指導方針,建議消費者不要使用非糖甜味劑控制體重。食品業對此多所爭議,他們認為這些代糖仍可幫助那些想減少糖分攝取的消費者。