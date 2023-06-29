Gogolook新董事 前外資分析師楊應超入列

陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook走著瞧今天公布新任董事會成員，前外資投行首席分析師暨董事總經理、現任科克蘭資本董事長楊應超為新任董事，前國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡擔任獨立董事。

Gogolook發布新聞稿指出，本屆董事會包含4席董事及3席獨立董事，董事長由共同創辦人暨董事長鄭勝丰連任，共同創辦人暨執行長郭建甫續任董事，穩懋半導體董事暨總管理處總經理陳舜平以法人代表身分續任董事，楊應超為新任董事。獨立董事包括詹婷怡、律師葉奇鑫、金融科技專家歐久菁。

此外，Gogolook也於6月初延攬林伯翰擔任商務長，借重他在軟體與人工智慧（AI）產業的跨國拓展經驗，在上市後加速海外主要市場的企業服務滲透率，同時探索海外新市場。

楊應超表示，Gogolook是台灣少見成功布局跨國市場的軟體公司，在生成式AI發展下，各國對於防詐的關注與需求將日益遞增，他期待日後與Gogolook團隊一起成長，利用國際資本市場的力量在台灣培育新經濟軟體商的典範。

Gogolook最快將於今年7月13日在證交所創新板掛牌上市，已布局台灣、日本、泰國、馬來西亞、香港與巴西等市場，2022全年合併營收約新台幣4.2億元，年增64%；今年第1季營收達1.82億元，年增1.07倍，創單季歷史新高。

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