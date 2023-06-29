金管會H1開罰破億 3張大罰單貢獻逾3成

金管會今天公布，今年截至6月29日止，金管會銀行局、保險局及證期局3大業務局合計開罰近新台幣1.09億元，年增61%，主因去年同期較少大罰單所致。

今年到目前為止收到金管會最大罰單者為中信銀行，因行員涉嫌與詐騙集團勾結，金管會調查發現中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業確實有缺失，重罰中信銀2000萬元，第2及第3大罰單金額各為800萬元及600萬元，合計最大3張罰單貢獻罰鍰達0.34億元。

金管會今天公布，今年截至6月29日止，金管會3大業務局已開罰金融業及上市櫃公司合計1億877.5萬元，相比去年同期開罰6748萬元，年增61.2%，主因去年同期大罰單相對較少所致。

對照金管會編列今年全年違規罰款收入預算數3.13億元，目前預算達成率為34.75%。

分別檢視3大業務局開罰概況，今年截至6月29日止，以銀行局開罰3879.5萬元相對高，年增1.31倍，其次依序為證期局開罰3548萬元、保險局開罰3450萬元，分別年增24.1%、56.1%。

從罰鍰件數觀察，證期局共開出108張罰單，其中有24件為證券期貨投信投顧業，84件為上市櫃公司等，保險局開罰20件，銀行局開罰13件。

今年截至6月29日止，銀行局開罰前3大案依序為中信銀行因辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業缺失，挨罰2000萬元；台新銀行因理專與客戶間有異常資金往來和不當行為，挨罰800萬元；花旗（台灣）銀行因理專推介並代客戶投資行外金融商品，挨罰600萬元。

保險局開罰前3大案，目前罰鍰金額最高為三商美邦人壽因投資反向ETF缺失，挨罰480萬元；其次是國泰人壽轉投資印尼Mayapada銀行未落實投後管理作業，挨罰240萬元；另新光人壽因一般業務金檢缺失，挨罰240萬元。

至於證期局開罰前3大案，目前最大罰單為康和證券因一般金檢遭查到違反公司治理且未落實執行內控制度，挨罰144萬元，第2大及第3大罰單都由街口投信包辦，分別因為原油正2期貨ETF配售不公挨罰120萬元、未依內規編製投資決定書等缺失挨罰102萬元。

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