台灣穿戴市場需求低迷 IDC估今年出貨衰退

研調機構IDC出具報告指出，台灣穿戴市場需求低迷，市場飽和及消費者可用資金重新分配，將持續影響2023年出貨，估穿戴市場進貨台數將衰退4.4％至396萬台。

根據IDC（國際數據資訊）最新的「全球穿戴式裝置追蹤報告」顯示，2023年第一季台灣穿戴式裝置市場總量為80萬台，年減19.3％，儘管疫情逐步緩解，戶外及出遊活動也恢復正常，但仍然無法帶動穿戴市場在通路端進貨方面的成長，導致台灣穿戴市場的各產品類別在第一季度皆呈現雙位數下滑的態勢。

其中，IDC指出，台灣智慧手錶市場第一季進貨量為19萬台，年減18.1％，下滑原因為經濟持續的不穩定、通貨膨脹以及智慧手錶大廠第一季尚在去化庫存，並放緩新品上市的時間，反應出持續低迷的市場需求。

而智慧手環市場的進貨量為10萬台，年減19.2％。智慧手環市場因為廠商希望提高產品平均售價（ASP），而不斷將產品從手環轉換到更高單價的智慧手錶類別，造成台灣智慧手環市場的持續衰退。

智慧耳機方面，IDC指出，第一季進貨量為52萬台，年衰退19.6％，其中真無線藍牙耳機（TWS）台數占比為89.7％，台灣智慧耳機市場也受到消費者資金使用優先順序的影響，消費者更傾向將資金用在旅遊、餐飲及娛樂等用途，再加上台灣智慧耳機市場需求放緩，前兩年的基數較高使得出現年減衰退。

IDC助理市場分析師江靖婷表示，部分廠商先前預期經濟狀況的影響僅只於上半年，然而穿戴市場的飽和及消費者可用資金的重新分配，將持續影響2023年度市場發展。綜觀2023年，整體穿戴市場進貨台數將衰退4.4％至396萬台，其中智慧手錶下滑7.9％，智慧手環下滑4.7％，耳機產品則是下滑3％。

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