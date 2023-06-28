美科技股強彈 法人:觀察台股是否站回萬七

美股27日收高，費城半導體指數勁揚3.6%，台股端午後變盤連兩日下挫逾314點，跌破月線與16900點關卡，收在16887.9點，法人指出，觀察台股本週是否能站回萬七，將是強弱指標。

美國新公布的經濟數據帶來正面訊息，降低衰退憂慮，加上中國國務院總理李強表示將推新振興措施，中國經濟今年全年有望實現年初確定的5％左右成長目標，美股27日收高。

道瓊工業指數上揚212.03點或0.63%，收33926.74點。標準普爾指數上漲49.59點或1.15%，收4378.41點。那斯達克指數大漲219.89點或1.65%，收13555.67點。費城半導體指數勁揚126.640點或3.60%，收3642.412點。

台股27日開低震盪走低，不但跌破萬七整數關卡，收盤更跌破16900點，加權指數終場收在16887.9點，下跌171.34點，跌幅1%，也跌破月線16935點，成交值新台幣2938.5億元。

三大法人合計賣超144.67億元，其中外資及陸資賣超117.53億元、投信賣超29.99億元，自營商買超2.85億元。

法人觀察，從技術面來看，台股跌破月線只是短期趨勢轉弱，只要不跌破5月跳空缺口16400點附近位置，都不至於出現反轉，隨著費半指數勁揚，觀察台股本週是否能站回萬七關卡，將是強弱指標。