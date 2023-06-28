攸關福島核廢水排入海 日相擬見IAEA署長

有關福島第一核電廠計畫今夏將含氚核廢水排放入海一事，聯合國國際原子能總署（IAEA）正在檢視。日本首相岸田文雄可能於7月4日與IAEA署長葛羅西見面，獲取IAEA的報告與說明。

日本產經新聞報導，政府相關人士透露，岸田可能於7月4日在日本首相官邸（行政中心）接見葛羅西（Rafael Grossi），接受IAEA檢視福島第一核電廠將含氚核廢水（日本稱ALPS處理水或簡稱處理水）排入海洋計畫的報告與說明。

日本政府將仔細研究IAEA的報告內容，就含氚核廢水何時排入海洋一事做出最後判斷。

日本政府與東電福島第一核電廠計畫今年夏天將含氚核廢水排入海洋。日本政府的想法是希望能爭取到國際機構的科學評估，以此擔保排放計畫的信賴性與透明性。

至於福島第一核電廠的含氚核廢水具體排入海洋的時程，日本政府發言人、官房長官松野博一27日在例行記者會上表示，政府將在確認安全性及形象受損（風評）的對策後，做出判斷。

有關含氚核廢水排放入海一事，日本外務省也以線上會議方式對韓國政府舉行說明會。韓國的專家們上個月曾組團到福島第一核電廠視察，日本方面之後提出補充說明，並提供追加的資訊。