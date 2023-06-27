日月光中國投資案49.5億 投審會點頭

經濟部投審會今天核准4件重大投資案，其中，對中國大陸投資部分，日月光取得香港聯晟增資新股，間接投資蘇州、上海、昆山及威海等7家事業，合計投資金額1.6億美元，約新台幣49.5億元。

經濟部投資審議委員會今天召開第1224次委員會議，會中計核准及備查4件重大投資案件，包含1件僑外投資、2件對外投資及1件對中國大陸投資。僑外投資金額約新台幣20億元，對外投資近2.3億美元（約新台幣70億元），對中國大陸投資約1.6億美元（約新台幣49.5億元）。

投審會今天發布新聞稿指出，對中國大陸投資部分，日月光半導體製造股份有限公司間接以舊有債權取得香港聯晟控股有限公司發行增資新股（持股比率約19%），從事經營股權投資、項目投資等業務，並依持股比率及多層次投資架構，合計以1億6108萬8000美元間接投資大陸地區日月新半導體（蘇州）有限公司、日榮半導體（上海）有限公司、日月新半導體（昆山）有限公司、日月新半導體（威海）有限公司、樂依文半導體（東莞）有限公司、聯測優特半導體（煙臺）有限公司、聯測優特半導體（上海）有限公司等7家大陸事業。

投審會表示，因日月光公司對中國大陸投資案屬財務投資性質，經工業局邀集產官學召開關鍵技術小組進行審查，符合「在大陸地區投資晶圓鑄造廠積體電路設計積體電路封裝積體電路測試與液晶顯示器面板廠關鍵技術審查及監督作業要點」等規定，經委員會議同意。

投審會補充，核准函附帶提醒日月光公司，考量半導體產業全球重要性提升，對於相關技術和營業資料應加強保密及控管，避免台灣先進半導體技術及人才外流。

此外，日月光投資控股股份有限公司已於今年3月15日，代子公司日月光公司發布重大訊息。

僑外投資部分，日商日東紡績株式會社（NITTO BOSEKI CO., LTD.）以20億8萬677元增資福隆玻璃纖維股份有限公司，從事經營玻璃纖維絲生產製造。

對外投資部分，富邦人壽保險股份有限公司以6億港幣增資富邦人壽保險（香港）有限公司，從事經營人身保險業務。

華新麗華股份有限公司以1億4000萬歐元間接增資義大利COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.，並透過該義大利商以英鎊1億4400萬元（約歐元1億6316萬6400元）受讓取得英國SPECIAL MELTED PRODUCTS LTD.100%股權，從事不銹鋼及鎳基合金材料生產。

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