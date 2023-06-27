力成處分蘇州廠7成股權 貢獻EPS逾3元

半導體封測廠力成今天召開董事會，通過集團處分力成科技（蘇州）共計70%股權給中國大陸深圳江波龍電子，交易金額累計1.316億美元（約合新台幣39.5億元），預期累計處分利益7947萬美元（約新台幣23.8億元）。

法人評估，相關處分案可貢獻力成每股純益約3.26元，估今年底前可認列。

力成今天召開董事會，通過擬處分海外子公司資產案，以及擬處分海外子公司股權案。

其中在處分海外子公司股權案，力成董事會今天通過新加坡子公司Powertech Technology（Singapore）Pte. Ltd.處分力成科技（蘇州）約18.6667%股權給中國大陸深圳江波龍電子，交易總金額3509.3萬美元（約新台幣10.53億元），預估處分利益2119.2萬美元（約新台幣6.36億元）。

此外，力成子公司PTI Technology（Singapore）Pte. Ltd.也處分力成科技（蘇州）42%股權給江波龍電子，交易總金額7896萬美元（約新台幣23.69億元），預計處分利益4768.2萬美元（約新台幣14.3億元）。

力成也將處分力成科技（蘇州）9.3333%股權給江波龍電子，交易總金額1754.7萬美元（約新台幣5.26億元），預估處分利益1059.6萬美元（約新台幣3.18億元）。

力成指出，簽約日起滿180天，未取得中國外匯行政主管部門審批許可，可選擇終止本協議。

力成表示，處分蘇州子公司股權為有效利用集團資源及整體營運布局戰略考量，持續增加在台灣的高階封裝產能建置和技術研發。

力成4月下旬法人說明會中坦言，部分客戶有Taiwan+1等往外布局新產能的建議，預估今年資本支出將下修至100億元左右。

法人分析，力成將蘇州廠70%股權出售給中國江波龍電子後，子公司PTI Technology（Singapore）仍持有蘇州廠3成股權，因應地緣政治風險，力成不排除鎖定東南亞布局設廠，而今年資本支出大部分將在台增加高階封裝產能。

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