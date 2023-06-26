美股修正 台股端節連假後可能震盪

台股端午連假期間休市，美股下挫，本週上市櫃公司陸續召開股東會外，也進入除權息旺季。法人指出，連假期間美科技股修正、俄羅斯內部局勢紛亂渾沌，台股今天開盤走勢可能震盪，回測10日線和17000點整數關卡。

台股端午休市期間，台積電ADR累計下跌1.99%，美股23日收黑，市場憂心全球成長前景，分析師表示漲多後出現拉回修正走勢。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會暗示可能再次升息的鷹派言論，也讓市場憂心。

道瓊工業指數23日終場下跌219.28點，或0.65%，收在33727.43點。標準普爾500指數下跌33.56點，或0.77%，收在4348.33點。那斯達克指數下跌138.09點，或1.01%，收在13492.52點。費城半導體指數下跌63.164點，或1.77%，收在3506.706點。

台股加權指數21日端午連假前拉尾盤翻紅，終場上漲17.49點，重返17200點之上，收在17202.40點，成交值新台幣3214.02億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超10.06億元，其中自營商買超27.52億元，投信賣超17.05億元，外資及陸資賣超20.53億元。

在台指期淨部位，三大法人21日淨多單減少2543口至1280口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少666口至14406口。

根據統計，台股端午連假休市期間，台積電美國存託憑證（ADR）累計下跌幅度1.99%，23日收在101.91美元；道瓊工業指數累計下跌326.47點，跌幅0.96%，那斯達克指數累計下跌174.79點，跌幅1.28%，費城半導體指數累計下跌140.85點，跌幅3.86%。

法人指出，全球經濟前景未明，美科技股在端午連假期間漲多拉回，此外儘管俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變暫時落幕，但俄羅斯內部局勢紛亂渾沌，是否牽動俄羅斯與烏克蘭戰爭發展仍待觀察，台股今天開盤走勢可能震盪，回測10日線約17131點和17000點整數關卡，觀察新台幣兌美元匯率及外資動向。

本週上市櫃公司股東會持續登場，包括27日日月光投控、貿聯-KY、建漢、敬鵬、和泰車、亞泥；28日聯合再生、國碩、三陽、聲寶、遠東新、統一；29日高端疫苗、寶齡富錦；30日亞太電、星宇航空、裕日車、中石化、泰山、雄獅等。

本週主要權值股也進入除權息旺季，包括27日聯電、台塑；28日國泰金、南亞科；29日中華電、宏碁、南亞；30日的日月光投控、台灣大、長榮、台達電等。